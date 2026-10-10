Kindle漫画セール情報「推し漫」 第298回
【実質1巻182円】怪異をひたすら無視するホラーコメディ『見える子ちゃん』が75%オフ！【Amazonマンガ週末祭】
2026年10月10日 16時00分更新
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10月第2週（10月9日～12日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「日常・グルメマンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。
その中から、今回は泉 朝樹センセイの『見える子ちゃん』をご紹介。今回はKADOKAWA超セールの対象と重なって、本体価格が50%オフなのに加え、さらに50%のポイント還元、実質75%オフで、実質1巻あたり182円です！
怖くないホラー漫画とは……
怖くないホラーコメディという触れ込みの本作ですが……みこが見てる怪異、ちゃんと怖いから！！！
怪奇を無視するだけのホラー、という「発明」
見える子ちゃん
泉 朝樹 (著)
全14巻（続巻）
5,111円 ＋ポイント還元 2,557 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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