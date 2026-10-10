【実質1巻182円】怪異をひたすら無視するホラーコメディ『見える子ちゃん』が75%オフ！【Amazonマンガ週末祭】

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10月第2週（10月9日～12日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「日常・グルメマンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。

その中から、今回は泉 朝樹センセイの『見える子ちゃん』をご紹介。今回はKADOKAWA超セールの対象と重なって、本体価格が50%オフなのに加え、さらに50%のポイント還元、実質75%オフで、実質1巻あたり182円です！

怖くないホラー漫画とは……

怖くないホラーコメディという触れ込みの本作ですが……みこが見てる怪異、ちゃんと怖いから！！！

怪奇を無視するだけのホラー、という「発明」

見える子ちゃん

泉 朝樹 (著)

全14巻（続巻）

5,111円 ＋ポイント還元 2,557 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

女子高生・四谷みこは、ある日突然、普通の人には見えない異形の存在が見えるように。恐ろしい幽霊がすぐそばに現れても、みこにできるのは「見えていないふり」をすることだけ。親友のハナには何も見えないため、地獄のような光景の中でも普段どおりの日常を続けることに。やがて怪異の世界に詳しい人々とも関わりながら、みこは次々と現れる“ヤバいやつ”を必死にやり過ごしていく。怖いようで怖くない、怖くないのに怖い日常コメディ。