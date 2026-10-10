『ストップ!!ひばりくん コンプリート・エディション』が無料で!! 実質1巻あたり180円！【Kindle漫画セール情報】

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見た目は文句なしの美少女。仕草も服装も完全にヒロイン。でも、実は男。”男の娘”という言葉が一般化するずっと前に、ラブコメヒロインとして描いた『ストップ!!ひばりくん！』が、1巻あたり180円でセール中です！

しかも、全3巻のコンプリート・エディションで、1巻・2巻が0円、最終第3巻のみ540円という変わったセールです。なんなら１，２巻だけ無料で手に入れてもいい気もしますが、今回セールになっているコンプリート・エディションは、この第３巻にこそ真価があると言っても過言ではありません。



実は『ストップ!!ひばりくん！』は、1983年に未完のまま連載終了。最後は「少年漫画は死んだッ……」というセリフを残して少年ジャンプでの連載が終了しました。しかし、それから27年後の2010年に発売された、このコンプリート・エディションで、江口センセイがラスト5ページを描き足し、ようやく正式に完結。真のエンディングを読んだことがない、という人は、ぜひこの機会に３巻目まで読んでみてください！

ちなみに、このコンプリート・エディションでは、描き下ろしカバーイラストをはじめ、雑誌掲載時のカラーページ、２色ページも完全収録されています！

ラム、朝倉南、鮎川まどかなど、

魅力的なヒロインが次々登場した時代の早すぎた”男の娘”

作品紹介

母を亡くした高校生・坂本耕作は、母の遺言を頼りに大空家へ身を寄せることに。ところが大空家はヤクザ一家。しかもそこで出会った美少女・大空ひばりは、実は男だった。戸惑う耕作をよそに、ひばりは学校でも家でも女の子として振る舞い、積極的に耕作へアプローチしてくる。ヤクザ一家の騒動や学園生活を交えながら、耕作とひばりの奇妙な関係を描くラブコメディ。