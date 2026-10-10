Kindle漫画セール情報「推し漫」 第297回
『ストップ!!ひばりくん コンプリート・エディション』が無料で!! 実質1巻あたり180円！【Kindle漫画セール情報】
2026年10月10日 16時00分更新
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見た目は文句なしの美少女。仕草も服装も完全にヒロイン。でも、実は男。”男の娘”という言葉が一般化するずっと前に、ラブコメヒロインとして描いた『ストップ!!ひばりくん！』が、1巻あたり180円でセール中です！
しかも、全3巻のコンプリート・エディションで、1巻・2巻が0円、最終第3巻のみ540円という変わったセールです。なんなら１，２巻だけ無料で手に入れてもいい気もしますが、今回セールになっているコンプリート・エディションは、この第３巻にこそ真価があると言っても過言ではありません。
実は『ストップ!!ひばりくん！』は、1983年に未完のまま連載終了。最後は「少年漫画は死んだッ……」というセリフを残して少年ジャンプでの連載が終了しました。しかし、それから27年後の2010年に発売された、このコンプリート・エディションで、江口センセイがラスト5ページを描き足し、ようやく正式に完結。真のエンディングを読んだことがない、という人は、ぜひこの機会に３巻目まで読んでみてください！
ちなみに、このコンプリート・エディションでは、描き下ろしカバーイラストをはじめ、雑誌掲載時のカラーページ、２色ページも完全収録されています！
ラム、朝倉南、鮎川まどかなど、
魅力的なヒロインが次々登場した時代の早すぎた”男の娘”
ストップ!!ひばりくん コンプリート・エディション
江口寿史 (著)
全3巻（完結）
540円 (1巻あたり180円｜第1巻・第2巻無料、第3巻のみ540円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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