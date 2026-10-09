Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第292回
手元で遊べる喜び！Switch 2版「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」が5333円でちょっぴり安い
2026年10月09日 21時00分更新
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拡張コンテンツ追加でさらにボリュームアップ！
「ドラゴンズドグマ 2:ダークアリズン」
「ドラゴンズドグマ 2:ダークアリズン」は、カプコンが2026年10月9日に発売したばかりのアクションRPGです。Amazon.co.jpではNintendo Switch 2パッケージ版が、5333円で販売され、売れています（10月9日現在）。ちなみに定価は5990円のため、約650円ほど安くなっています。
本作は、オープンワールドアクション『ドラゴンズドグマ 2』本編に、新たな物語や探索エリアなどの拡張コンテンツを追加したソフトです。王道ファンタジーの世界でポーンとともに自由度の高い冒険を楽しめます。
ユーザーからのフィードバックを受けて作られたタイトルで、より遊びやすく快適な冒険を実現しています。パッケージ版はキーカード形式で販売されます。
「ドラゴンズドグマ 2:ダークアリズン」の特徴
拡張コンテンツ追加でさらに広がる大冒険
『ドラゴンズドグマ 2』本編に新たな物語や旅路を追加し、より深く魅力的なオープンワールド探索を満喫できます。
プレイヤーの声に応えて高めた遊びやすさ
ユーザーのフィードバックを取り入れ、システムの改善や調整を行うことで、より快適で自由なゲームプレイを実現しています。
AI仲間「ポーン」と楽しむ独自の王道ファンタジー
AIで行動する従者ポーンとパーティーを組み、一人プレイでありながらマルチプレイのような冒険感を体験できます。
まとめ：いつでもどこでも冒険へ
おすすめしたいのは、「オープンワールドRPG」が好きな人です。オリジナル版は2024年に発売され、尖ったゲーム設計にユーザーからは賛否両論な評価を受けました。しかしアップデートを重ねて不満点は概ね解消。そのうえで新コンテンツを追加したのが本作です。
気になるグラフィックやカクつきも、今のところ「全然気にならない」と評判。初代Nintendo Switchでは遊べなかった「ドグマ2」を、今こそSwitch 2で遊んでみてはいかがでしょうか。
ぜひこの機会に購入を検討してみてください。
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