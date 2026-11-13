カプコンは11月12日、Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売中の『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』について、道中で遭遇する魔物を調理しながら冒険を繰り広げる「ダンジョン飯」と、王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しめる本作による特別なコラボレーションを開催中だと発表。

本コラボレーションでは、『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』のゲーム内にて、「ダンジョン飯」の「ライオス」と「マルシル」をイメージしてキャラクタークリエイトされた公式ポーンや、2人の装いをモチーフにした特別なコラボ衣装が配信されている。2027年1月29日までの期間限定なので、お見逃しなく。

▼コラボPVはコチラ！

https://youtu.be/JDy-ztwtWhg

「ライオス」「マルシル」をイメージした「公式ポーン」が登場！

「ダンジョン飯」に登場する「ライオス」「マルシル」をイメージしてキャラクタークリエイトされた公式ポーンが期間限定で配信中。公式ポーンはゲーム内の「リムストーン」から雇用することができ、プレイヤーの冒険を支える仲間としてともに旅をすることができる。

特別に作られた2人の"ポーン”とともに、『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の濃密な世界での冒険を楽しもう。

※公式ポーンは配信期間中に拠点のリムストーンから雇用することができます。詳細や注意事項については公式サイトをご確認ください。

https://www.dragonsdogma.com/2/ja-jp/officialpawn/

「ライオス」と「マルシル」をイメージした特別なコラボ衣装を配信！

「ライオス」と「マルシル」それぞれの装いをモチーフにした特別なコラボ衣装がゲーム内に登場。コラボ衣装はプレイヤーや、その従者“ポーン”に装備することが可能。『ダンジョン飯』の冒険者たちを思わせる装備に身を包み、『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の世界へ旅立とう。

※コラボ衣装セットは配信期間中にゲームを起動し、セーブデータをロードすることで、ゲーム内の倉庫に追加されます。

※配信期間中に入手した衣装セットは、配信期間終了後でも継続して使用することが出来ます。

※コラボコンテンツは『ドラゴンズドグマ 2』および『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』のどちらでもお受け取りいただくことができます。

●「公式ポーン」とコラボ衣装の配信期間

2026年11月4日～2027年1月29日アップデート配信まで

PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）



2026年11月12日～2027年1月29日アップデート配信まで

Nintendo Switch 2

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン

ジャンル：オープンワールドアクション

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年10月9日）

価格：5990円（パッケージ版／ダウンロード版）※

※パッケージ版は、Switch 2／PS5のみ発売 CERO：D（17才以上対象）

【DLC情報】

タイトル：ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン エクスパンション（DLC）

配信：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

配信日：配信中（2026年10月9日）

価格：2990円（ダウンロード版）

※このコンテンツをプレイするには『ドラゴンズドグマ ２』本編が必要です。

©九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会

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