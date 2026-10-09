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今日の気になるグルメ新商品＆キャンペーン情報！ 第54回

【本日発売】スタバに“猫耳フラペチーノ”！ 黒耳or白耳、どっちにする？

2026年10月09日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　スターバックス コーヒーは本日より、ハロウィンシーズンの商品として、“幻のパープルキャット”をモチーフにした「ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ」を発売します。

　猫耳チョコレートのトッピング付きで、黒耳と白耳の2種類を用意します。

※以下、再掲載となります。

　スターバックス コーヒーは10月9日より、ハロウィンシーズンをスタートします。ハロウィンの主役として、“幻のパープルキャット”をモチーフにした「ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ」を発売します。

スタバのハロウィンに
黒耳＆白耳の黒猫フラペチーノが登場

　今年のハロウィンは、「Halloween purple cat in mystery forest」をテーマに、ミステリアスな森の世界観を表現したフラペチーノやフードが登場するほか、店内やSNSに隠れた“幻のパープルキャット”を探す参加型の体験も用意します。

ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳 ver.

ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 白耳 ver.

▲ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ 黒耳 ver.／白耳 ver.　持ち帰り717円、店内利用730円

　「ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ」は、ブラックベリーの甘酸っぱい風味にチョコレートの深みが広がるブラックベリーチョコレートソースと、すっきりとした酸味がある果肉感のあるブルーベリーヨーグルトを合わせています。

　仕上げには猫耳チョコレートをトッピングし、黒耳と白耳の2種類を用意します。黒耳 ver.はビターチョコレートの味わい、白耳 ver.はホワイトチョコレートのミルキーな甘さが特徴です。

　いずれもTallサイズのみで、ブラックベリー果汁は5％未満です。なお、欠品により猫耳を選べない場合があります。

黒耳と白耳、どっちを選ぶ？

　今年のスタバハロウィンは、黒耳と白耳の猫耳を選べる紫色のフラペチーノがかわいいですね。黒耳のビターチョコ、白耳のホワイトチョコと印象が違うので、どちらにするか迷ってしまいそうです。

　さらに、ハロウィン期間中は、店内のさまざまな場所に“幻のパープルキャット”が隠れています。この時期ならではのスタバを楽しみに、足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月9日

※価格は税込み表記です。

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