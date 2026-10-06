ガーリック盛り盛り！「ステーキ×アヒージョ」が気になりすぎ！ ペッパーランチ、秋限定

「ペッパーランチ」は、季節限定メニュー「フィレステーキ～彩り野菜のアヒージョ仕立て～」を10月1日から期間限定で販売中です。系列の「ペッパーランチPLUS」「武蔵ハンバーグ」「ロックスハンバーグ」も対象です。

今年はガーリック盛り盛り！ アヒージョ仕立てに

フィレステーキはペッパーランチで昨年も登場したメニュー。今年は味わい新たに復活です。

▲フィレステーキ～彩り野菜のアヒージョ仕立て～

120g：1480円、180g：1970円、240g：2380円



肉質の柔らかさと、噛むほどに広がる肉本来のうまみが魅力のフィレステーキ。サイズは120gから選べます。今年は新たに240gサイズのしっかりボリュームも用意。



おろしにんにくとフライドガーリックの二種類のガーリックが添えており、さらに、オリーブオイルを合わせることで、香ばしい風味とコクをプラス。



付け合わせもポイントで、定番のブロッコリーとにんじんに加え、今年は新たにほうれん草を採用。アツアツの鉄皿でジュージューと焼ける野菜は、スペイン発祥の“アヒージョ“を思わせる味わいになるそうです。

240gも新登場！ 肉も野菜もガッツリ

おろしにんにくとフライドガーリックの“ダブルガーリック”に、オリーブオイル。鉄皿でジュージュー焼ける野菜とフィレステーキの組み合わせは、想像しただけでも食欲をそそります。



さらに今年は240gサイズも新登場。秋らしくガッツリいきたい日に、肉も野菜も豪快に楽しめそうです。



ガーリック盛り盛りの「ステーキ×アヒージョ」、これはちょっと気になります！

（※文中の価格はすべて税込）