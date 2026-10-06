セブンに韓国人気店の「ビビン麺」！ “平均1時間待ち”の味!?　気になる！

セブン‐イレブンは10月6日から、Netflixで配信されているグルメ番組「隣の国のグルメイト」とのコラボレーション商品を全国の店舗で順次発売します。

行列店の「ビビン麺」に参鶏湯！ 韓国名店の味がセブンに

今回登場するのは、番組内で紹介された韓国の人気店が味わいを監修した「隣の国のグルメイト 参鶏湯ラーメンクッパ」と「隣の国のグルメイト 焙煎そば粉入りビビン麺」の2品です。

▲隣の国のグルメイト 参鶏湯ラーメンクッパ 375円

「隣の国のグルメイト 参鶏湯ラーメンクッパ」は、韓国の人気店「山城大家（サンソンテガ）」が味わいを監修しています。

「山城大家」は、韓国国内の飲食店約80万店のうちわずか0.6％しか選ばれないグルメ調査「ブルーリボンサーベイ」を8年連続で獲得しています。

韓国産高麗人参を抽出した別添の香味油を加え、高麗人参の香りを広げています。

また、本場の参鶏湯を再現するため、韓国のおこげ「ヌルンジ」をかやくに使用。ラーメンの締めにクッパも味わえるスタイルです。

▲隣の国のグルメイト 焙煎そば粉入りビビン麺 375円

「隣の国のグルメイト 焙煎そば粉入りビビン麺」は、韓国の人気店「西嶺（ソリョン）」が味わいを監修しています。

「西嶺」は「ミシュランガイド・ソウル＆釜山2025／2026 ビブグルマン」と「ブルーリボンサーベイ」を5年連続で獲得しており、平均1時間待ちの行列店といいます。

焙煎そば粉を使用したビビン麺で、高温でしっかり焙煎してから絞った韓国式ごま油を使用しています。

コチュジャンと複数の果実を組み合わせ、辛みの中にも甘みを感じる味わいに仕上げたといいます。

平均1時間待ちの「ビビン麺」が気になる！

韓国の人気店が監修した2品を、身近なセブン‐イレブンで楽しめる今回のコラボ。

番組を見て気になっていた人はもちろん、韓国グルメが好きな人も、気になるメニューを手に取ってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月6日

※価格は税込み表記です。