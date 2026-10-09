ちょっと飲みたい日にちょうどいい！ 「キリン一番搾り」250ml缶24本がセール中

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「キリン一番搾り 250ml 24本」がAmazonタイムセールに登場

麦本来のうまみを楽しめるという生ビール「キリン一番搾り 250ml 24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

過去価格は4,336円のところ、現在は9％オフの3,939円で販売中です。1本あたり約164円と、まとめ買いしやすい価格になっています。

「キリン一番搾り」の特徴

Amazon商品ページより

「キリン一番搾り」は、麦本来のうまみが感じられる味わいを目指した生ビールです。キリン独自の製法として、麦汁ろ過工程で最初に流れ出る一番搾り麦汁だけを使用。原材料には麦芽とホップを使用しています。

麦芽を通常の同社ビール商品比で1.5倍量使用し、麦のうまみを引き出しているのも特徴です。

また、製造時には雑味を低減する「低温麦汁ろ過技術」を採用。製法やホップの配合を見直すことで、スムーズなうまみと爽快な後味を実現したといいます。アルコール度数は5％です。

まとめ：毎日の晩酌用にビールをまとめ買い！

麦のうまみと爽快な後味が特徴の「キリン一番搾り」。250ml缶は飲みきりやすいサイズなので、晩酌で少しだけ飲みたいときにも活躍しそうです。

現在開催中のAmazonタイムセールで、24本セットが9％オフになっています。この機会に、日々の晩酌用としてストックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。