ついに生ビールになった「金麦」がお得！ 24缶セットがAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「金麦 豊潤 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場

サントリーの「金麦 豊潤」350ml缶24本セットがAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格4,876円のところ、22％オフの3,799円で販売中です。1本あたり約158円で、毎日の晩酌用にまとめ買いしたい人にも注目の商品です。

「金麦 豊潤」の特徴

Amazon商品ページより

「金麦 豊潤」は、豊かな麦のコクと飲みごたえを特徴とするラガービールです。麦の厚みのある味わいと、すっきりとした後味の両立を目指して仕上げたとしています。アルコール度数は6％です。

製法にもこだわり、ダイヤモンド麦芽を一部使用しているほか、手間をかけた仕込みの「ダブルデコクション」や、麦の厚みのある味わいを引き出す「銅炊き仕込」を採用しています。

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドの素材や製法を取り入れ、麦の豊かな味わいを引き出しています。

まとめ：毎日の晩酌用に「金麦 豊潤」を箱買い！

麦のコクと飲みごたえを楽しめる「金麦 豊潤」。350ml缶24本セットが参考価格4,876円から22％オフの3,799円となっており、1本あたり約158円です。

晩酌用のビールをまとめ買いしたい人は、現在開催中のAmazonタイムセールで、お得にストックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。