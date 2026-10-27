アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第283回
飲食店で人気のサワーを自宅で堪能！ 「サッポロサワー 氷彩1984」24本がAmazonタイムセールに登場
2026年10月27日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「サッポロサワー 氷彩1984 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
飲食店で長年親しまれてきたプレーンサワー「サッポロサワー 氷彩1984」が、Amazonタイムセールに登場しています。
350ml缶が24本入ったセットで、価格は3,098円です。1本あたり約129円で購入できます。
日頃からプレーンサワーを飲んでいる人や、自宅で食事と一緒に楽しむお酒をストックしておきたい人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
「サッポロサワー 氷彩1984」の特徴
Amazon商品ページより
「サッポロサワー 氷彩1984」は、1984年に誕生し、飲食店で長年親しまれてきたプレーンサワーを、手軽に味わえる缶入りサワーです。
ワインを蒸留したホワイトブランデーを一部使用しているほか、ブランデー香料を使用してホワイトブランデーの味わいを表現。まろやかな口当たりが特徴とされています。
アルコール度数は7％。350ml缶が24本入ったセットで、食事と一緒に楽しむお酒として紹介されています。
まとめ：食事のお供に、プレーンサワーをまとめ買い！
飲食店で長年親しまれてきた味を自宅でも楽しめる「サッポロサワー 氷彩1984」。ホワイトブランデー仕立てのプレーンサワーを試してみたい人にも注目の商品です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、350ml缶24本セットが3,098円で販売中です。自宅で飲むお酒をまとめてストックしておきたい人は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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