飲食店で人気のサワーを自宅で堪能！ 「サッポロサワー 氷彩1984」24本がAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロサワー 氷彩1984 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

飲食店で長年親しまれてきたプレーンサワー「サッポロサワー 氷彩1984」が、Amazonタイムセールに登場しています。

350ml缶が24本入ったセットで、価格は3,098円です。1本あたり約129円で購入できます。

日頃からプレーンサワーを飲んでいる人や、自宅で食事と一緒に楽しむお酒をストックしておきたい人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

「サッポロサワー 氷彩1984」の特徴

Amazon商品ページより

「サッポロサワー 氷彩1984」は、1984年に誕生し、飲食店で長年親しまれてきたプレーンサワーを、手軽に味わえる缶入りサワーです。

ワインを蒸留したホワイトブランデーを一部使用しているほか、ブランデー香料を使用してホワイトブランデーの味わいを表現。まろやかな口当たりが特徴とされています。

アルコール度数は7％。350ml缶が24本入ったセットで、食事と一緒に楽しむお酒として紹介されています。

まとめ：食事のお供に、プレーンサワーをまとめ買い！

飲食店で長年親しまれてきた味を自宅でも楽しめる「サッポロサワー 氷彩1984」。ホワイトブランデー仕立てのプレーンサワーを試してみたい人にも注目の商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、350ml缶24本セットが3,098円で販売中です。自宅で飲むお酒をまとめてストックしておきたい人は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。