ディースリー・パブリッシャーは11月13日、ガルパン新作アクションゲーム『ガールズ＆パンツァー オールスター・タンク・カーニバル』について、発売日とNintendo Switch 2 版のほかにPlayStation 5版／PC（Steam）版も同時発売すると発表。3プラットフォーム間でのオンラインクロスプレイにも対応している。

また、豪華特典がついた限定版（Nintendo Switch 2 版／PlayStation 5版のみ）も発売することも公表した。

ゲームの発売日は、2027年3月25日。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版がともに6980円、パッケージ専売の限定版が1万4080円だ。

▼最新プロモーション映像

https://www.youtube.com/watch?v=BP5YRBe7dv4

「いつでも大洗で逢おう。仲間たちがここで待っている」

大洗を歩いて、仲間と熱くなれる、戦車道アクション！

本作は、アニメ『ガールズ＆パンツァー』を原作とした、戦車を操作して試合を行う戦車道アクションゲーム。ファンから高い評価を受けたPlayStation 4／Nintendo Switch『ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチ』の開発を手掛けたスタッフによる熱い戦車バトルが楽しめる。

さらにTVシリーズ・劇場版で描かれた「大洗」の町を、主人公の西住みほを操作し、仲間たちとの会話を重ねながら、オリジナルストーリーを楽しめる。ゲームの中の大洗の町で、新たに開催されることになった戦車道の祭典を舞台にした、大洗女子チームの新たな戦いに期待してほしい。

ゲーム概要・ストーリー

戦車道のさらなる盛り上がりを目指し、一大イベントの舞台となったのは大洗女子学園の母港がある大洗町。お祭りムードに包まれる町には、みほたちと激闘を重ね絆を深めてきたライバル校たちが集結！ 町全体を巻き込んだ「特別な交流試合」の開催が決定する。

みほたちはお祭りに湧く大洗を自由に駆け巡りながら、ライバルたちとの賑やかなやり取りや、熱い戦車道の試合を楽しんでいく。

本作の注目ポイント

1. 西住みほを操作し大洗を探索！ まち歩きで楽しむオリジナルストーリー

プレイヤーは主人公・西住みほを操作して、劇中そのままに再現された見慣れた大洗の町を自由に散策できる。町のさまざまな場所にいる戦車道女子たちに話しかけることで、ゲームオリジナルのストーリーが発生し、戦車道の試合へと繋がっていく。

さらに、お気に入りのキャラクターたちと記念写真を撮影できるフォト機能も搭載。大洗の観光気分を満喫しながらストーリーを進めよう。

2. 劇場版アニメ「最終章」第4話までのキャラクター・戦車・マップを収録！

TVシリーズから劇場版アニメ『最終章』第4話に登場するキャラクター・戦車を収録。「特二式内火艇（カミ）」でジャングルの水辺を進む水上戦や、一面の雪原マップを滑り降りながら戦う雪上戦など、地形を活かしたスリリングかつ臨場感あふれる戦車戦も楽しめる。

3. 総勢90キャラ以上！ 会話シーンはすべて完全新規描き下ろし！

ゲーム内で展開される会話シーンのキャラクターグラフィックは、すべて完全新規描き下ろし。総勢90キャラ以上の戦車道女子たちが表情豊かに会話を繰り広げる。学校の垣根を越えた、本作でしか見られない夢のやり取りはファン必見だ

4.Nintendo Switch 2 版、PlayStation 5版、PC（Steam）版のクロスプレイに対応！

3プラットフォームの垣根を越えたオンラインクロスプレイ対戦に対応。機種の垣根を越えて、最大10人での熱い戦車道バトルを楽しめる。

※クロスプレイはオンライン対戦でのみ対応しています。

※オンラインプレイにはインターネット接続環境が必要です。

※Nintendo Switch 2 版の方は「Nintendo Switch Online」（有料）への加入が必要です。

※PlayStation 5版の方はPlayStation Plusへの加入が必要です。

初回限定生産版 発売決定！

豪華オリジナルグッズや映像特典を特製ボックスに同梱した「初回限定生産版」の発売が決定。

【セット内容・特典一覧】

・ゲームソフト本体

・描き下ろし限定版収納ボックス

・スペシャルピクチャードラマ視聴シリアルコード

・特製アートブック「オールスター戦車道図鑑」（A4サイズ128ページ）

・描き下ろしビジュアルアクリルスタンド

・特製オリジナルデザイン絵馬

価格：1万4080円

※画像はイメージです。デザイン・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

※「スペシャルピクチャードラマ」は専用サイトにてシリアルコードを入力することでご視聴いただけます。

※「スペシャルピクチャードラマ」の視聴可能期限は、2030年3月24日23時59分までとなります。期限を過ぎると、シリアルコードの使用および映像の視聴はできなくなりますので、あらかじめご了承ください。

※「スペシャルピクチャードラマ」映像はストリーミング配信でのご提供となり、映像データのダウンロード・保存はできません。ご視聴にはインターネット接続環境が必要です。また、通信料はお客様のご負担となります。

※「スペシャルピクチャードラマ」配信サービスの仕様は、予告なく変更となる場合がございます。また、やむを得ない事情により、配信の一時停止または終了となる場合がございます。

※シリアルコードの紛失・盗難・破損・漏洩等、お客様の管理上の理由による再発行はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

予約開始記念！ プレゼントキャンペーン実施！

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また、Wチャンスとして抽選で1名に、Amazonギフトコード1万円分をプレゼントする。実施期間は、2026年11月14日～11月29日まで。

【応募方法】

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2.キャンペーン投稿をリポスト

【Wチャンス応募方法】

1.2.の条件にプラスして11月14日・15日開催の大洗あんこう祭の会場で展示中のポスターを撮影し、「#ガルパンATC」を付けて投稿

【賞品】

Amazonギフトコード1000円分……10名

Wチャンス Amazonギフトコード1万円分……1名

※キャンペーン内容は予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【ゲーム情報】

タイトル：ガールズ＆パンツァー オールスター・タンク・カーニバル

ジャンル：戦車道アクション

販売：ディースリー・パブリッシャー

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2027年3月25日予定

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

限定版：1万4080円（パッケージ版）

プレイ人数：1人（オンライン時最大10人）

CERO：審査予定

©GIRLS und PANZER Projekt

©GIRLS und PANZER Film Projekt

©GIRLS und PANZER Finale Projekt

©D3PUBLISHER

※画面は開発中のNintendo Switch 2 版のものです。

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