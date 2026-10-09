ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第69回
RTX 5060＋16GB搭載ノートPCが24万6270円。ドスパラ「アウトレットセール」
2026年10月09日 14時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
未使用のアウトレットPCを特価で販売
ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。お客様キャンセル品や、生産過程などで外観にキズがあると判断された未使用PCを、数量限定のアウトレット特価で販売している。
対象製品は、通常製品と同様にすべて国内工場でメンテナンス・修理を実施。すべて修理保証付きとなっている。
ゲーミングデスクトップPCやゲーミングノートPC、一般向けのデスクトップPC、ノートPCなどをラインアップ。掲載されている10製品はいずれも48時間以内の出荷予定となっている。
おすすめPC：GALLERIA RL7C-R56-5N-B
THIRDWAVE GALLERIA RL7C-R56-5N-B（訳あり新品）
246,270円（アウトレット特価）
おすすめは、ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R56-5N-B」の訳あり新品モデル。CPUにインテルCore i7-14650HX（16コア、最大5.2GHz）、グラフィックスにGeForce RTX 5060 8GB Laptop GPUを搭載する。メモリは16GB、ストレージは500GB NVMe Gen4 SSDを備える。
ディスプレーは144Hzのリフレッシュレートに対応した15.6型フルHD液晶（1920×1080ドット）を採用。非光沢パネルで、OSにはWindows 11 Pro 64bitを搭載している。
本体に細かいキズがあるためアウトレット特価となっているが、動作に問題はないという。1年間の持込修理保証が付属する。なお、本体のキズを理由とした返品には対応していない。
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