『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』はNintendo Switch版も配信！
『キングダムハーツコレクション[I～III]』が本日発売！シリーズの物語がまとめて楽しめる
スクウェア・エニックスは10月8日、2027年に25周年を迎える「キングダムハーツ」シリーズについて、『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）』のお得なセット『KINGDOM HEARTS Collection [I～III]』のNintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC版を発売。価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに1万1000円だ。
また、各タイトルの単品版もダウンロード専売で配信。価格は『1.5+2.5 ReMIX』と『III + Re Mind』が5280円、『2.8 Final Chapter Prologue』が4180円となる。
▼トレーラー
https://youtu.be/1hJCGe0CS1M
■収録タイトル
【KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-】
・KINGDOM HEARTS FINAL MIX
・KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories
・KINGDOM HEARTS II FINAL MIX
・KINGDOM HEARTS 358/2 Days
・KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX
・KINGDOM HEARTS Re:coded
【KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue】
・KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-
・KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD
・KINGDOM HEARTS χ Back Cover
【KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）】
・KINGDOM HEARTS III
・KINGDOM HEARTS III Re Mind（DLC)
＜KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）について＞
■PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC版は、日本語に加えて英語ボイスも追加
※既発売のPC（Steam）版、PC（Epic Games Store）版は日本語・英語ボイス入り
■Nintendo Switch 2 版は、ボイスパックDLCをダウンロードすることで、英語ボイスを追加可能
※PlayStation 4／Xbox One版は日本語ボイスのみ
■PC（Steam／Epic Games Store）版が価格改定！
2026年10月9日より、下記の4タイトルの価格が順次改定。これにあわせて、PC（Steam）版は「INTEGRUM MASTERPIECE」から「Collection」に名称変更。また、Epic Games Store版に10月9日（予定）より「KH Collection」が追加される。
●改定後価格
KH Collection……1万1000円
KH1.5+2.5……5280円
KH2.8……4180円
KH3……5280円
■購入特典
『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）』か『KINGDOM HEARTS Collection [I～III]』のいずれかの購入者に下記の特典が付与される。
◆Nintendo Switch 2
＜Cloud Versionを所有している人＞
割引価格にて購入可能。 ※セーブデータ引継ぎ可能
◆PlayStation 5
＜PlayStation 4版（デジタル版）を所有している人＞
割引価格にて購入可能。 ※セーブデータ引継ぎ不可
◆Xbox Series X|S、Windows
＜Xbox One版（デジタル版）を所有している人＞
割引価格にて購入可能、 ※セーブデータ引継ぎ不可
＜Nintendo Switch Cloud Versionを所有している人＞
現在上記タイトルのNintendo Switch Cloud Versionを所有している人は、Nintendo Switch 2 版（KH1.5＋2.5はNintendo Switch版も含む）をニンテンドーeショップにて割引価格で購入可能。また、セーブデータの引継ぎも可能だ。
※Nintendo Switch Cloud Versionの「キングダムハーツ」シリーズは、2027年6月9日23時59分(JST)まではプレイいただけます。
詳しくはこちら：https://sqex.to/KHcloud
■発売記念＆25周年キャンペーン開催中
発売を記念して、「25周年メモリアルフォトカード」が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。応募期間は、10月31日23時59分まで。
また、25周年特別映像も公開しているので、お見逃しなく。
●KINGDOM HEARTS 25周年特別映像
「友達だから、出会えたー」
https://youtu.be/QHx2rEaKMWA
▼キャンペーンの詳細は下記をチェック！
https://www.jp.square-enix.com/kingdom/information/campaign/18414.html
【ゲーム情報】
タイトル：KINGDOM HEARTS Collection [I～III]（キングダムハーツコレクション[I～III]）
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC
発売日：発売中（2026年10月8日）
価格：1万1000円（パッケージ版／ダウンロード版）
※パッケージ版はSwitch 2 ／PS5のみ。
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-（キングダムハーツ-HD 1.5+2.5 リミックス-）
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox SeriesX|S／XBOX ON PC
※本タイトルのみNintendo Switchにも対応。PC（Steam／Epic Games Store）版は発売済み。
配信日：配信中（2026年10月8日）
価格：5280円（ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue（キングダムハーツ HD 2.8 ファイナルチャプタープロローグ）
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox SeriesX|S／XBOX ON PC
※PC（Steam／Epic Games Store）版は発売済み。
配信日：配信中（2026年10月8日）
価格：4180円（ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）
タイトル：KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）［キングダムハーツIII ＋ Re Mind（DLC）］
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox SeriesX|S／XBOX ON PC
※PC（Steam／Epic Games Store）版は発売済み。
配信日：配信中（2026年10月8日）
価格：5280円（ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）
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