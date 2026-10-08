スクウェア・エニックスは10月8日、2027年に25周年を迎える「キングダムハーツ」シリーズについて、『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』『KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue』『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）』のお得なセット『KINGDOM HEARTS Collection [I～III]』のNintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC版を発売。価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに1万1000円だ。

また、各タイトルの単品版もダウンロード専売で配信。価格は『1.5+2.5 ReMIX』と『III + Re Mind』が5280円、『2.8 Final Chapter Prologue』が4180円となる。

▼トレーラー

https://youtu.be/1hJCGe0CS1M

【KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-】

・KINGDOM HEARTS FINAL MIX

・KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

・KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

・KINGDOM HEARTS 358/2 Days

・KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

・KINGDOM HEARTS Re:coded

【KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue】

・KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep -A fragmentary passage-

・KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

・KINGDOM HEARTS χ Back Cover

【KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）】

・KINGDOM HEARTS III

・KINGDOM HEARTS III Re Mind（DLC)

2026年10月9日より、下記の4タイトルの価格が順次改定。これにあわせて、PC（Steam）版は「INTEGRUM MASTERPIECE」から「Collection」に名称変更。また、Epic Games Store版に10月9日（予定）より「KH Collection」が追加される。

●改定後価格

KH Collection……1万1000円

KH1.5+2.5……5280円

KH2.8……4180円

KH3……5280円

『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）』か『KINGDOM HEARTS Collection [I～III]』のいずれかの購入者に下記の特典が付与される。

◆Nintendo Switch 2

＜Cloud Versionを所有している人＞

割引価格にて購入可能。 ※セーブデータ引継ぎ可能

◆PlayStation 5

＜PlayStation 4版（デジタル版）を所有している人＞

割引価格にて購入可能。 ※セーブデータ引継ぎ不可

◆Xbox Series X|S、Windows

＜Xbox One版（デジタル版）を所有している人＞

割引価格にて購入可能、 ※セーブデータ引継ぎ不可