スクウェア・エニックスは8月16日、2027年に25周年を迎える「キングダム ハーツ」シリーズのナンバリング最新作、『キングダム ハーツIV』［Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam／Epic Games Store）］の発売時期を発表。発売時期は、2027年後期予定だ。

あわせて、最新トレーラーを公開している。

▼最新トーラー

https://youtu.be/OZfXVDf-3Vc

新たな旅の舞台として、ディズニー＆ピクサー映画「リメンバー・ミー」の世界が登場する。ドナルドやグーフィーを操作して駆け巡るアクションシーンや、消えたソラの手がかりを求めて動き出す王様の探索パートなど、注目の新要素を紹介しよう。

《ストーリー》

主人公ソラは見知らぬ世界で目を覚ます。“クァッドラトゥム”という、現代の東京に似たこの世界からソラは元の世界へと戻ろうとするが――。

一方、ドナルドとグーフィーはソラの手掛かりを求め冥界に訪れるのだった。

《ダイナミックなアクションバトル》

簡単な操作で多彩なアクションを繰り出し、スピード感あふれるダイナミックなバトルが展開。状況に応じて魔法を駆使したり、本作で新たに加わった「ビルド」によって、戦い方の幅がさらに広がる。

《「キーブレード」による固有のアクション》

主人公ソラが持つ鍵型の武器「キーブレード」は、種類ごとに異なるアクションを持ち、戦略に応じて戦い方が変化する。

■「キングダムハーツ」のアニメーションシリーズ

「キングダムハーツ（仮題）」がディズニープラスで制作決定！

米国カリフォルニア州アナハイムで開催された「D23: アルティメット・ディズニーファン・イベント2026」において、「キングダム ハーツ」のアニメーションシリーズ「キングダム ハーツ（仮題）」の制作が発表された。本シリーズはディズニープラスで配信予定だ。

※時期や内容は今後の発表をお待ちください。

■『キングダム ハーツ コレクション [I～III]』予約受付中！

2026年10月8日発売予定

「キングダム ハーツ」シリーズの下記3タイトル、および同3タイトルのお得なセットのNintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC版が発売決定。

・KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-

・KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

・KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）

（上記3タイトルはダウンロード版のみ）

・KINGDOM HEARTS Collection [I～III]

パッケージ版（Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5）

ダウンロード版

▼トレーラー

https://youtu.be/1hJCGe0CS1M

【ゲーム情報】

タイトル：キングダム ハーツIV

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2027年後期

価格：未定

CERO：審査予定

タイトル：キングダム ハーツ コレクション [I～III]

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX ON PC

発売日：2026年10月8日予定

価格：1万1000円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch 2／PS5のみ。

CERO：A（全年齢対象）

© Disney. © Disney/Pixar.

Developed by SQUARE ENIX

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