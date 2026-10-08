じゃがりこが1個あたり137円！ サラダ味12個が30％オフ＋クーポンで安い

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「じゃがりこ サラダ 57g×12個」がAmazonでセール販売中！

カルビーの「じゃがりこ サラダ 57g×12個」が、Amazonでセール販売中です。

参考価格2,527円のところ、30％オフの1,758円で販売されており、さらに110円オフクーポンも用意されています。クーポン適用後の価格は1個あたり137円となります。

「じゃがりこ サラダ 57g×12個」の特徴

Amazon商品ページより

「じゃがりこ サラダ」は、独自の製法による「はじめカリッとあとからサクサク」の食感が特徴です。

にんじんとパセリを練り込んでおり、素材そのままの味わいを生かしたあっさりサラダ味としています。原材料には国産じゃがいもや植物油、乾燥にんじん、パセリ、こしょうなどを使用しています。

内容量は1個57gで、12個セット。おやつなどにストックしておけるまとめ買いセットです。

まとめ：じゃがりこを12個まとめてストック！

定番のおやつ「じゃがりこ サラダ」を12個まとめて確保できる今回のセール。参考価格から30％オフとなっているうえ、110円オフクーポンも用意されています。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、じゃがりこをまとめ買いしてストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。