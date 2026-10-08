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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第194回

じゃがりこが1個あたり137円！ サラダ味12個が30％オフ＋クーポンで安い

2026年10月08日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「じゃがりこ サラダ 57g×12個」がAmazonでセール販売中！

　カルビーの「じゃがりこ サラダ 57g×12個」が、Amazonでセール販売中です。

　参考価格2,527円のところ、30％オフの1,758円で販売されており、さらに110円オフクーポンも用意されています。クーポン適用後の価格は1個あたり137円となります。

アマゾンでじゃがりこ サラダ 57g×12個を入手

「じゃがりこ サラダ 57g×12個」の特徴
Amazon商品ページより

　「じゃがりこ サラダ」は、独自の製法による「はじめカリッとあとからサクサク」の食感が特徴です。

　にんじんとパセリを練り込んでおり、素材そのままの味わいを生かしたあっさりサラダ味としています。原材料には国産じゃがいもや植物油、乾燥にんじん、パセリ、こしょうなどを使用しています。

　内容量は1個57gで、12個セット。おやつなどにストックしておけるまとめ買いセットです。

まとめ：じゃがりこを12個まとめてストック！

　定番のおやつ「じゃがりこ サラダ」を12個まとめて確保できる今回のセール。参考価格から30％オフとなっているうえ、110円オフクーポンも用意されています。

　Amazonでセール価格になっているこの機会に、じゃがりこをまとめ買いしてストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでじゃがりこ サラダ 57g×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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