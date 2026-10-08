ファッションセンターしまむらは10月8日、オンライン通販サイト「しまむらパーク」にて、「ドラゴンクエスト」コラボ商品の受注生産受付を開始した。期間は10月8日10時～10月18日23時まで。

本コラボでは、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するスライムやモーモン、ももんじゃなどの可愛いモンスターたちをモチーフにしたグッズが展開。

サンダルやニット帽、耳あてにブランケットなど、冬の季節にあると嬉しいアイテムが盛りだくさん。約130点もの商品がズラリと並ぶ（ストアページはこちら）。

ただし、注意点がいくつかある。まずお届けは「2027年2月上旬～2月下旬」になること。そして受注生産ではあるが、受付数量に上限（生産上限）を設けていることだ（公式のお知らせはこちら）。

そのため、受付期間内であっても人気商品は早々に「在庫無し」となる可能性があるとのこと。ほしいものがあれば、早めに確保しておくといいだろう。

ちなみに、全国に展開する実店舗では10月7日よりコラボ商品を販売中。すぐに欲しい人は手近なしまむら店舗を訪れてみてはいかがだろうか。

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