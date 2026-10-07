ソニーマーケティングは10月7日、プロeスポーツチームFnatic（フナティック）と共同開発した、ゲーミングヘッドホン「INZONE E9」と、ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット「INZONE H9 II」の新色を発売すると発表。発売日は2026年10月22日、価格はオープン価格となる（市場推定価格は「INZONE E9」が1万7600円前後、「INZONE H9 II Fnatic Edition」が3万9600円前後）。

※「市場推定価格」は、発売前の製品について、市場での販売価格を当社が推定したものです。なお、製品の実際の販売価格は、各販売店により決定されます。

また、11月1日に、レッドブル・ジャパンが運営するゲーミング・Esports施設「Red Bull Sphere Tokyo」で、ゲーミングコミュニティのための「INZONE Community LAN Party」を開催することも明らかにした。

●ゲーミングヘッドホン「INZONE E9」の主な特長

「INZONE E9」は、軽量設計と快適な装着性を実現し、完全密閉構造とノイズアイソレーションイヤーピースの組みあわせにより高い遮音性能を発揮するプロ仕様の有線ゲーミングイヤホン。足音や遠距離からの攻撃音など、ゲームプレイに重要な音を聞き取りやすいようチューニングしている。

新色にはグラスパープルを採用し、内部が透けて見える半透明仕様が特徴的な色あいに仕上がっている。

▼『INZONE E9』の詳細はこちら

https://www.sony.jp/inzone/special/INZONE_E9/index.html#feature-05

●ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット「INZONE H9 II Fnatic Edition」の主な特長

「INZONE H9 II」は、サウンドおよびマイクの音質チューニング、ヘッドセットの装着感、各ボタンの配置など、最大限の競技パフォーマンスを発揮できるプロ仕様のゲーミングヘッドセット。新色にはプロeスポーツチームFnaticとのコラボレーションとして、チームの象徴的なカラーであるオレンジを採用している。

▼『INZONE H9 II Fnatic Edition』の詳細はこちら

https://www.sony.jp/inzone/special/INZONE_H9II/#fnatic-edition

■VALORANTコミュニティのためのオフラインイベント「INZONE Community LAN Party」

2026年11月1日にINZONEのオフラインイベント「INZONE Community LAN Party」を開催。本イベントは、Riot Gamesが提供する5対5のタクティカルFPS（ファーストパーソン・シューティングゲーム）『VALORANT』（ヴァロラント）を愛するゲーマー同士が実際に顔をあわせ、ゲームを楽しみながら交流を深めることを目的としたコミュニティイベントだ。

当日は、チーム対戦や交流企画など、初対面でも自然にコミュニケーションが生まれるさまざまな企画を実施する。そのほかにもVALORANTコミュニティから高い支持を集めるVALORANT元プロゲーマー・人気ストリーマーのmittiiiさん、takejさんをゲストに迎えた参加者との交流企画や、数々のイベントで活躍するDJ HiIRAPARKさんによるスペシャルDJステージも開催し、会場を盛り上げる。

※協力:HYPESHOP（NERDER）

・開催日時：2026年11月1日 13時～19時 予定

・会場：東京都中野区中野3丁目33-18 フェルテ中野 B1F「Red Bull Sphere Tokyo」

▼イベントの最新情報はINZONE公式Xをチェック！

INZONE公式X：https://x.com/INZONEbySony_JP

■先行展示のご案内

2026年10月7日より、ソニーストア（銀座、札幌、名古屋、大阪、福岡天神）にて、「INZONE E9」と「INZONE H9 II」新色の先行展示を行う。各店舗へのアクセス情報は下記を確認してほしい。

▼アクセス情報

https://www.sony.jp/store/retail/exhibition/202610/261007/index.html