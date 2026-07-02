使えばわかる、この凄さ「INZONE M10S II」驚異の540Hz＋720Hzゲーミングモニター

ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。

そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

この記事では、その中から編集部員が毎日のように使っているソニーのモニター「INZONE M10S II」をご紹介します！

勝負の一瞬を逃さない！ 540Hzの壁を超える超高速モンスターモニター

「もっと速く、もっと正確に！」を追求するなら、これ以上の選択肢はないかもしれません。なんと540Hz＆さらにDuel Modeで720Hzという異次元の表示性能で、本気で対戦ゲームに勝ちたい人のために作られたハイエンドモデルなんです！

ポイント①：画面全体の動きが驚くほど滑らか

540Hzのリフレッシュレートは、一度体験すると世界が変わります！激しく動くシーンでも敵の姿がクッキリ見えるから、エイムの正確さが段違いに上がる実感が持てるはずですよ。Dual Modeの720Hz表示は、もはや限界越えといったスペック。

ポイント②：有機ELならではの圧倒的な美しさ

「黒」が本当に深いんです！ 色のメリハリが凄くて映像が鮮やかなのはもちろん、映り込みを抑えたパネルのおかげで、明るい部屋でも快適に画面に集中できるのが最高にうれしいですよね。

ポイント③：プロのこだわりが詰まった機能が満載

Fnaticと一緒に作り上げたゲーム向け機能が、本当に「分かってる」んです！ 自分好みの細かい設定まで追い込めるから、本気で上を目指すゲーマーにとって最高の武器になります。

7月4日（土）は秋葉原に！

INZONE M10S IIの実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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