7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第47回
軽〜くて、音がイイ〜！ ソニーのゲーミングヘッドホン「INZONE H6 Air」のサウンドに惚れたっ！
2026年07月03日 11時00分更新
ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。
そこで7月4日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。
この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、ヘッドホン「INZONE H6 Air」をご紹介します。
軽〜い！ そして音が良い！
ソニー「INZONE H6 Air」
ソニー「INZONE H6 Air」は、シリーズ初の開放型ヘッドホン。
開放型ならではの、まるで自分の周りにスピーカーがあるような自然な音が楽しめます。しかも約199gという圧倒的な軽さ！ これ、おすすめですよ。
ポイント①：音の広がりが自然で、没入感が違う
なんといっても、開放型ならではの広々とした音場が魅力。
パーっと音が広がって、空間に包み込まれているかのような、立体的で自然なサウンドは、ゲームへの没入感も高めてくれます。周囲の空気感まで伝わってくる感覚、ぜひ味わってみてほしいです。
ポイント②：軽いから長時間でも快適
約199gの軽量設計は、素晴らしい！ 見た目よりもずっと軽く感じます。
長時間着けていても頭や首への負担が少なく、編集部員は、ゲームはもちろん、動画視聴でも愛用しています！
ポイント③：ゲームごとに最適な立体音響を楽しめる
付属のUSBオーディオボックスと専用ソフト「INZONE Hub」を使うと、さらに立体的なサウンドを再現する「360 Spatial Sound for Gaming」を利用可能。
ゲームごとに最適化された立体音響の世界は「さすがソニー！」と感じます。部屋を暗めにして、大型ディスプレーで遊ぶと、没入感が凄まじい！
7月4日（土）は秋葉原に！
ソニー「INZONE H6 Air」の実物を触りに来てください
ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。
だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！
この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。
編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。
7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！
略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！
もちろん初心者大歓迎です!!
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたガジェット、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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