ゲーム専用ならでは！「INZONE Buds」ワイヤレスイヤホンとして満点の出来

ガジェット好きだと、「スペックや特徴はネットで見て知ってるけど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特に軽いマウスなどは持ってみないと、その本当のよさは実感しにくいところ。

そこで7月4日（土）に開催するアスキー主催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II」では、ゲームプレイや配信環境をアップグレードする、この夏大注目の"推しガジェット"を会場に豊富に揃えました。実際にじっくりと触っていただける展示コーナーをご用意して、皆さんをお待ちしています！

この記事では、その中から編集部員が毎日のように使っているワイヤレスイヤホン「INZONE Buds」をご紹介します！

ケーブルから解放される快感！ ゲーム専用設計ならではの快適サウンド

ゲームのために作られたからこそ、ワイヤレスなのに音が遅れないのが最高なんです！高音質と強力なノイズキャンセリングも備えていて、どこにいても一瞬でゲームの世界に没頭できちゃいますよ。

ポイント①：ワイヤレスなのに操作がめちゃくちゃスムーズ

音が遅れないから、有線イヤホンから乗り換えても全然違和感がないんです！ケーブルが体に当たったり絡まったりする煩わしさがないだけで、ゲームの集中力がぐっと上がりますよ。

ポイント②：音楽鑑賞でも高い満足感が味わえる

フラッグシップモデル譲りの技術が詰まっているから、音質がとにかく良いんです！ゲームだけじゃなく、普段の移動中に音楽を聴くのにもぴったり。これ一台で一日中過ごせちゃうんですよ。

ポイント③：長時間プレイでも安心のスタミナと快適さ

本体のみで最長12時間とバッテリー持ちが良いから、時間を忘れて遊んでいても大丈夫！ノイズキャンセリングのおかげで周囲の雑音も消せるから、自分だけの空間で心ゆくまでゲームを楽しめるんです。

7月4日（土）は秋葉原に！

INZONE Budsの実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

7月4日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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