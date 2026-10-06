秋アニメ特集第7回も話題作続き。『魔法騎士レイアース』に『世界最強の魔女、始めました』『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。』など、計5作品を紹介。

少女たちよ、世界を救え

『魔法騎士レイアース』

©CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日

作品解説

社会見学にやってきた東京タワーで突然、異世界「セフィーロ」に招喚された獅堂 光・龍咲 海・鳳凰寺 風。

そこで三人は、「セフィーロ」の平和と秩序を祈りの力で守ってきた姫・エメロードが、捕われの身となり世界に危機が訪れていることを知る。

「セフィーロ」を救うべく、エメロードによって招喚された三人の少女は、果たして伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」となり、姫と世界を救うことが出来るのか！？

スタッフ

原作：CLAMP「魔法騎士レイアース」（講談社「なかよし」刊）

監督：三浦 唯

副監督：佐野誉幸

シリーズ構成：村越 繁

キャラクターデザイン・総作画監督：渡部里美

魔神デザイン・魔神メカニックディレクター：牟田口裕基

美術監督：安藤和丸（草薙）

色彩設計：中村千穂

3D統括：菅 友彦

撮影監督：田村 仁

編集：柳 圭介,ACE

音響監督：阿部秀平

音楽：梶浦由記、尾澤拓実、寺田志保

音楽制作：トムス・ミュージック

クリエィティブプロデューサー：朴 性厚

企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS

アニメーション制作：E&H production

製作：トムス・エンタテインメント、講談社、テレビ朝日

オープニングテーマ：「乙女の剣」（歌：十明）

エンディングテーマ：「星灯」（歌：Kawaguchi Yurina）

キャスト

獅堂 光：佐倉綾音

龍咲 海：大久保瑠美

鳳凰寺 風：高橋李依

エメロード：早見沙織

ザガート：小野友樹

モコナ：菊地美香

クレフ：梶 裕貴

プレセア：加藤英美里

フェリオ：松岡禎丞

アルシオーネ：能登麻美子

アスコット：村瀬 歩

カルディナ：上田 瞳

ラファーガ：安元洋貴

番組情報

テレビ朝日系全国ネット：10月7日より毎週水曜23:45～

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://rayearth-anime.com/

公式X@rayearth_info

©CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日