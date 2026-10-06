2026秋アニメ大特集 第7回
【2026秋アニメ】秋アニメ特集第7回も話題作続き。『魔法騎士レイアース』に『世界最強の魔女、始めました』
2026年10月06日 19時55分更新
秋アニメ特集第7回も話題作続き。『魔法騎士レイアース』に『世界最強の魔女、始めました』『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。』など、計5作品を紹介。
2026秋アニメ特集 第7回 紹介作品
- 少女たちよ、世界を救え
『魔法騎士レイアース』
- 異世界×インターネット＝ハチャメチャ攻略開始！
『世界最強の魔女、始めました』
- 『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～』
- 『転生ゴブリンだけど質問ある？』
- これは、百の妖怪と、百の心を知るための旅――
『百妖譜 第3期京師篇』
少女たちよ、世界を救え
『魔法騎士レイアース』
©CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日
作品解説
社会見学にやってきた東京タワーで突然、異世界「セフィーロ」に招喚された獅堂 光・龍咲 海・鳳凰寺 風。
そこで三人は、「セフィーロ」の平和と秩序を祈りの力で守ってきた姫・エメロードが、捕われの身となり世界に危機が訪れていることを知る。
「セフィーロ」を救うべく、エメロードによって招喚された三人の少女は、果たして伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」となり、姫と世界を救うことが出来るのか！？
スタッフ
原作：CLAMP「魔法騎士レイアース」（講談社「なかよし」刊）
監督：三浦 唯
副監督：佐野誉幸
シリーズ構成：村越 繁
キャラクターデザイン・総作画監督：渡部里美
魔神デザイン・魔神メカニックディレクター：牟田口裕基
美術監督：安藤和丸（草薙）
色彩設計：中村千穂
3D統括：菅 友彦
撮影監督：田村 仁
編集：柳 圭介,ACE
音響監督：阿部秀平
音楽：梶浦由記、尾澤拓実、寺田志保
音楽制作：トムス・ミュージック
クリエィティブプロデューサー：朴 性厚
企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS
アニメーション制作：E&H production
製作：トムス・エンタテインメント、講談社、テレビ朝日
オープニングテーマ：「乙女の剣」（歌：十明）
エンディングテーマ：「星灯」（歌：Kawaguchi Yurina）
キャスト
獅堂 光：佐倉綾音
龍咲 海：大久保瑠美
鳳凰寺 風：高橋李依
エメロード：早見沙織
ザガート：小野友樹
モコナ：菊地美香
クレフ：梶 裕貴
プレセア：加藤英美里
フェリオ：松岡禎丞
アルシオーネ：能登麻美子
アスコット：村瀬 歩
カルディナ：上田 瞳
ラファーガ：安元洋貴
番組情報
テレビ朝日系全国ネット：10月7日より毎週水曜23:45～
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://rayearth-anime.com/
公式X@rayearth_info
©CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日
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