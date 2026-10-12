秋アニメ特集も残り3回。今回は第2クール開始の『千歳くんはラムネ瓶のなか』に『ロメリア戦記』『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』など、7作品を紹介。

月に、手を伸ばせ。

『千歳くんはラムネ瓶のなか』第2クール

©裕夢／小学館／チラムネ製作委員会

作品解説

県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。

勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、 良くも悪くも注目を集める彼には、 誰にも打ち明けていない過去があった。

新たな出会いと苦難が舞い込んだ春が終わり、移りゆく季節のなかで、 諦められない夢を追って、焦がれ続ける景色を求めて、一度きりの「青」を全力で生きる高校生たちの物語が、再び始まる。



福井を舞台に紡がれる、どこまでも青く、どこまでも眩しい、

エモーショナル青春ストーリー！

スタッフ

監督：德野雄士

シリーズ構成：荒川稔久

脚本：裕夢、荒川稔久

キャラクターデザイン：木野下澄江

プロップデザイン：秋篠Denforword日和、枡田邦彰、立田眞一

3D監督：小川耕平

美術：スタジオ天神

色彩設計：宮脇裕美

撮影監督：澁谷洋輔

編集：丸山流美

音響監督：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：藤澤慶昌

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：feel.

オープニングテーマ：「咲く」（歌：サイダーガール）

エンディングテーマ：「どこにもいけないまま」（歌：aruma）

キャスト

千歳 朔：坂田将吾

柊 夕湖：石見舞菜香

内田優空：羊宮妃那

青海 陽：大久保瑠美

七瀬悠月：長谷川育美

西野明日風：安済知佳

岩波蔵之介：阿座上洋平

水篠和希：土岐隼一

浅野海人：今井文也

山崎健太：宮﨑雅也

東堂 舞：雨宮 天

番組情報

AT-X：10月13日より毎週火曜23:00～（リピート放送：毎週木曜11:00～／毎週月曜17:00～）

TOKYO MX：10月13日より毎週火曜24:30～

BS11：10月13日より毎週火曜24:30～

サンテレビ：10月13日より毎週火曜24:30～

KBS京都：10月13日より毎週火曜24:30～

福井放送：10月13日より毎週火曜24:59～

テレビ愛知：10月13日より毎週火曜26:05～

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL https://chiramune.com/

公式X @anime_chiramune

©裕夢／小学館／チラムネ製作委員会