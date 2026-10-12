2026秋アニメ大特集 第15回
第2クール開始の『千歳くんはラムネ瓶のなか』に『ロメリア戦記』『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』
2026年10月12日 19時15分更新
秋アニメ特集も残り3回。今回は第2クール開始の『千歳くんはラムネ瓶のなか』に『ロメリア戦記』『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』など、7作品を紹介。
2026秋アニメ特集 第15回 紹介作品
- 月に、手を伸ばせ。
『千歳くんはラムネ瓶のなか』第2クール
- 『ロメリア戦記』
- 天使のような凶乱令嬢が繰り広げる最強無双譚
『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』
- あの興奮と感動が蘇る
『僕らが選んだベストアドベンチャー』
- ちいさな暮らし、のぞいてみる？
『ポップパップポルターズ』
- 『アドベンチャー・タイム：サイドクエスト』
- 『フレアのカラフル・エブリデイ』
月に、手を伸ばせ。
『千歳くんはラムネ瓶のなか』第2クール
©裕夢／小学館／チラムネ製作委員会
作品解説
県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。
勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、 良くも悪くも注目を集める彼には、 誰にも打ち明けていない過去があった。
新たな出会いと苦難が舞い込んだ春が終わり、移りゆく季節のなかで、 諦められない夢を追って、焦がれ続ける景色を求めて、一度きりの「青」を全力で生きる高校生たちの物語が、再び始まる。
福井を舞台に紡がれる、どこまでも青く、どこまでも眩しい、
エモーショナル青春ストーリー！
スタッフ
監督：德野雄士
シリーズ構成：荒川稔久
脚本：裕夢、荒川稔久
キャラクターデザイン：木野下澄江
プロップデザイン：秋篠Denforword日和、枡田邦彰、立田眞一
3D監督：小川耕平
美術：スタジオ天神
色彩設計：宮脇裕美
撮影監督：澁谷洋輔
編集：丸山流美
音響監督：納谷僚介
音響制作：スタジオマウス
音楽：藤澤慶昌
音楽制作：KADOKAWA
アニメーション制作：feel.
オープニングテーマ：「咲く」（歌：サイダーガール）
エンディングテーマ：「どこにもいけないまま」（歌：aruma）
キャスト
千歳 朔：坂田将吾
柊 夕湖：石見舞菜香
内田優空：羊宮妃那
青海 陽：大久保瑠美
七瀬悠月：長谷川育美
西野明日風：安済知佳
岩波蔵之介：阿座上洋平
水篠和希：土岐隼一
浅野海人：今井文也
山崎健太：宮﨑雅也
東堂 舞：雨宮 天
番組情報
AT-X：10月13日より毎週火曜23:00～（リピート放送：毎週木曜11:00～／毎週月曜17:00～）
TOKYO MX：10月13日より毎週火曜24:30～
BS11：10月13日より毎週火曜24:30～
サンテレビ：10月13日より毎週火曜24:30～
KBS京都：10月13日より毎週火曜24:30～
福井放送：10月13日より毎週火曜24:59～
テレビ愛知：10月13日より毎週火曜26:05～
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL https://chiramune.com/
公式X @anime_chiramune
©裕夢／小学館／チラムネ製作委員会
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