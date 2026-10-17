2026秋アニメ大特集 第17回
秋アニメ特集最終回は配信作中心！ 『サイバーパンク: エッジランナーズ2』に、川原 礫先生の新作をアニメ化『デモンズ・クレスト』
2026年10月17日 17時30分更新
すでに80作品以上を紹介してきた秋アニメ特集も最終回。今回は配信作品が中心。前シリーズも話題の『サイバーパンク: エッジランナーズ2』に、『ソードアート・オンライン』の川原 礫先生の新作のアニメ化『デモンズ・クレスト』など、計9作品を紹介。
2026秋アニメ特集 第17回 紹介作品
- TRIGGERが制作を担い、ゲーム「サイバーパンク2077」の世界を舞台にサバイバルに挑むストリートキッドを描いた大人気SFアクション
『サイバーパンク: エッジランナーズ2』
- これはゲームであって、――そして現実だ。
『デモンズ・クレスト』
- 夢の支配者になれ
『dreamland』
- 早くキレーな花にしてくれ
『フールナイト』
- 可愛さもぷにぷにもアップ！
アニメ『ゲルぴよ』
- 二人で紡ぐ、幸せの約束
『わたしの幸せな結婚』特別篇
- 運命を超えて、奇跡を掴め。
『カードファイト!! ヴァンガード Divinez 運命星戦編』
- 『Devil May Cry』を手掛けたスタジオミールが放つ新アニメーションシリーズ
『Bass X Machina: バス X マキナ』
- 今度の主役はこの私
『リリスとシンデレラのおとぎの王国』
TRIGGERが制作を担い、ゲーム「サイバーパンク2077」の世界を舞台にサバイバルに挑むストリートキッドを描いた大人気SFアクション
『サイバーパンク: エッジランナーズ2』
Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信
作品解説
『サイバーパンク: エッジランナーズ2』で、再びナイトシティへ。すべてを手に入れるか、すべてを失うか――半端を嫌う街で、新たな物語が始まる。かつて名を馳せた伝説的サイバーパンク、ウィーク。クロームと力を失い、時代に取り残された彼は、自らの存在意義を探す。一方、復讐の道を歩み始めたノーマッドのDは、本来決して明るみに出るはずのなかった企業の秘密に遭遇する。家族。執着。過去の呪縛と未来に託す思い。そして己の“レンズ”が周囲の人々をどのように映し出すのか。10話構成のオリジナルアニメーションシリーズで、新たなエッジランナーズの運命が走り出す。
スタッフ
監督：五十嵐 海
リードキャラクターデザイナー：菅野一期
脚本：大塚雅彦、バルトシュ・シュティボル
キャスト
ウィーク：利根健太朗
D：内山昂輝
ロマン：寺澤百花
タリア：鬼頭明里
アヴィダ：岡村明美
サル：松山鷹志
ジェシー：岡咲美保
番組情報
Netflix：10月20日（火）より世界独占配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://www.netflix.com/title/81054853
公式X@NetflixJP
Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信
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