すでに80作品以上を紹介してきた秋アニメ特集も最終回。今回は配信作品が中心。前シリーズも話題の『サイバーパンク: エッジランナーズ2』に、『ソードアート・オンライン』の川原 礫先生の新作のアニメ化『デモンズ・クレスト』など、計9作品を紹介。

TRIGGERが制作を担い、ゲーム「サイバーパンク2077」の世界を舞台にサバイバルに挑むストリートキッドを描いた大人気SFアクション

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』

Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信

作品解説

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』で、再びナイトシティへ。すべてを手に入れるか、すべてを失うか――半端を嫌う街で、新たな物語が始まる。かつて名を馳せた伝説的サイバーパンク、ウィーク。クロームと力を失い、時代に取り残された彼は、自らの存在意義を探す。一方、復讐の道を歩み始めたノーマッドのDは、本来決して明るみに出るはずのなかった企業の秘密に遭遇する。家族。執着。過去の呪縛と未来に託す思い。そして己の“レンズ”が周囲の人々をどのように映し出すのか。10話構成のオリジナルアニメーションシリーズで、新たなエッジランナーズの運命が走り出す。

スタッフ

監督：五十嵐 海

リードキャラクターデザイナー：菅野一期

脚本：大塚雅彦、バルトシュ・シュティボル

キャスト

ウィーク：利根健太朗

D：内山昂輝

ロマン：寺澤百花

タリア：鬼頭明里

アヴィダ：岡村明美

サル：松山鷹志

ジェシー：岡咲美保

番組情報

Netflix：10月20日（火）より世界独占配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.netflix.com/title/81054853

公式X@NetflixJP

Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信