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2026秋アニメ大特集 第17回

秋アニメ特集最終回は配信作中心！ 『サイバーパンク: エッジランナーズ2』に、川原 礫先生の新作をアニメ化『デモンズ・クレスト』

2026年10月17日 17時30分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　すでに80作品以上を紹介してきた秋アニメ特集も最終回。今回は配信作品が中心。前シリーズも話題の『サイバーパンク: エッジランナーズ2』に、『ソードアート・オンライン』の川原 礫先生の新作のアニメ化『デモンズ・クレスト』など、計9作品を紹介。

2026秋アニメ特集 第17回 紹介作品

TRIGGERが制作を担い、ゲーム「サイバーパンク2077」の世界を舞台にサバイバルに挑むストリートキッドを描いた大人気SFアクション
『サイバーパンク: エッジランナーズ2』

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』

Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信

作品解説
『サイバーパンク: エッジランナーズ2』で、再びナイトシティへ。すべてを手に入れるか、すべてを失うか――半端を嫌う街で、新たな物語が始まる。かつて名を馳せた伝説的サイバーパンク、ウィーク。クロームと力を失い、時代に取り残された彼は、自らの存在意義を探す。一方、復讐の道を歩み始めたノーマッドのDは、本来決して明るみに出るはずのなかった企業の秘密に遭遇する。家族。執着。過去の呪縛と未来に託す思い。そして己の“レンズ”が周囲の人々をどのように映し出すのか。10話構成のオリジナルアニメーションシリーズで、新たなエッジランナーズの運命が走り出す。

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』

Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』

Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』

Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』

Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』

Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信

『サイバーパンク: エッジランナーズ2』

Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信

スタッフ
監督：五十嵐 海
リードキャラクターデザイナー：菅野一期
脚本：大塚雅彦、バルトシュ・シュティボル

キャスト
ウィーク：利根健太朗
D：内山昂輝
ロマン：寺澤百花
タリア：鬼頭明里
アヴィダ：岡村明美
サル：松山鷹志
ジェシー：岡咲美保

番組情報
Netflix：10月20日（火）より世界独占配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://www.netflix.com/title/81054853
公式X@NetflixJP

Netflixシリーズ「サイバーパンク: エッジランナーズ2」10月20日（火）より世界独占配信

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