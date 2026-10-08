秋アニメ特集第9回は、『てつりょー！ meet with 鉄道むすめ』『転生したら剣でしたII』『探偵はもう、死んでいる。Season2』『獣王武神ダンデヴァイン』『BEYBLADE X ベイキングダム編』の5作品を紹介。

この路線の先に見たことない景色が待っている

『てつりょー！ meet with 鉄道むすめ』

© ＴＯＭＹＴＥＣ／てつりょー！製作委員会

作品解説

日常を飛び出して、どこかに旅に出掛けたい。そう思ったことは何度もあった。

将来何になりたいのかもわからない日々。でもいつか、夢中になれるものを見つけたい。



新しい日々のはじまりに沸き立つキャンパスの中で、みさきに手を差し伸べたのは、鉄道旅行同好会（通称：てつりょー会）の面々。

線路を通して広がっていく世界に、みさきの胸は高鳴りだす！



20周年を迎えた『鉄道むすめ』たちが働く世界を、てつりょー会が「トキメキ」を探しに旅をしていく。

スタッフ

原作：トミーテック

監督：星野美鈴

脚本・シリーズ構成：皐月 彩

キャラクターデザイン：橋本尚典

音響監督：立石弥生

音楽：高尾奏之介（F.M.F）

アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ

原作協力：森田季節

オープニング主題歌：「GO! GO! RAILWAY!!」（歌：亜咲花）

エンディングテーマ：「わたし未来線」（歌：てつりょー会（橘めい・庄子真央・福嶋晴菜・月城日花））

キャスト

多みさき：橘めい

折原こだま：庄子真央

矢神うしお：福嶋晴菜

春立うさ：月城日花

中野弥生：和泉風花

西浦ありさ：安齋由香里

朝倉ちはや：中島由貴

足尾さきえ：瀬戸麻沙美

井草しいな：菱川花菜

大桑じゅり：大橋彩香

春日部しあ：遠野ひかる

神井みしゃ：天麻ゆうき

川越いぶき：久保ユリカ

鬼怒川みやび：久野美咲

栗橋あかな：熊崎 愛

神代みさき：髙橋ミナミ

桜沢みなの：岩田陽葵

柴口このみ：稗田寧々

高島あざみ：佐伯伊織

立川いずみ：瀬川美沙

外川つくし：原 涼歌

松風かれん：市ノ瀬加那

渡瀬きぬ：三上枝織

特別出演：石山ともか、豊川まどか、橋本わかば、早見だいや、平泉つばさ、八草みずき

番組情報

TOKYO MX：10月8日より毎週木曜24:00～

ＢＳフジ：10月8日より毎週木曜24:00～

NBC長崎放送：10月10日より毎週土曜24:58～

AT-X：10月11日より毎週日曜23:00～（リピート放送：10月15日より毎週木曜29:00～／10月18日より毎週日曜8:00～）

dアニメストア：10月8日より毎週木曜25:00～先行見放題配信

他各配信サイト：10月11日より毎週日曜25:00～順次配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://tetsuryo-anime.com/

公式X@tetsuryo_anime

© ＴＯＭＹＴＥＣ／てつりょー！製作委員会