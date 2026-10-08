2026秋アニメ大特集 第9回
【2026秋アニメ】『てつりょー！ meet with 鉄道むすめ』『転生したら剣でしたII』『探偵はもう、死んでいる。Season2』
2026年10月08日 19時10分更新
秋アニメ特集第9回は、『てつりょー！ meet with 鉄道むすめ』『転生したら剣でしたII』『探偵はもう、死んでいる。Season2』『獣王武神ダンデヴァイン』『BEYBLADE X ベイキングダム編』の5作品を紹介。
2026秋アニメ特集 第9回 紹介作品
- この路線の先に見たことない景色が待っている
『てつりょー！ meet with 鉄道むすめ』
- 希望の刃で、絶望を切り裂け！
『転生したら剣でしたII』
- 『探偵はもう、死んでいる。Season2』
- 僕らの「合体（ストーリー）」が始まる
『獣王武神ダンデヴァイン』
- “X”（見えないもの）を見せてやる。
『BEYBLADE X ベイキングダム編』
この路線の先に見たことない景色が待っている
『てつりょー！ meet with 鉄道むすめ』
© ＴＯＭＹＴＥＣ／てつりょー！製作委員会
作品解説
日常を飛び出して、どこかに旅に出掛けたい。そう思ったことは何度もあった。
将来何になりたいのかもわからない日々。でもいつか、夢中になれるものを見つけたい。
新しい日々のはじまりに沸き立つキャンパスの中で、みさきに手を差し伸べたのは、鉄道旅行同好会（通称：てつりょー会）の面々。
線路を通して広がっていく世界に、みさきの胸は高鳴りだす！
20周年を迎えた『鉄道むすめ』たちが働く世界を、てつりょー会が「トキメキ」を探しに旅をしていく。
スタッフ
原作：トミーテック
監督：星野美鈴
脚本・シリーズ構成：皐月 彩
キャラクターデザイン：橋本尚典
音響監督：立石弥生
音楽：高尾奏之介（F.M.F）
アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ
原作協力：森田季節
オープニング主題歌：「GO! GO! RAILWAY!!」（歌：亜咲花）
エンディングテーマ：「わたし未来線」（歌：てつりょー会（橘めい・庄子真央・福嶋晴菜・月城日花））
キャスト
多みさき：橘めい
折原こだま：庄子真央
矢神うしお：福嶋晴菜
春立うさ：月城日花
中野弥生：和泉風花
西浦ありさ：安齋由香里
朝倉ちはや：中島由貴
足尾さきえ：瀬戸麻沙美
井草しいな：菱川花菜
大桑じゅり：大橋彩香
春日部しあ：遠野ひかる
神井みしゃ：天麻ゆうき
川越いぶき：久保ユリカ
鬼怒川みやび：久野美咲
栗橋あかな：熊崎 愛
神代みさき：髙橋ミナミ
桜沢みなの：岩田陽葵
柴口このみ：稗田寧々
高島あざみ：佐伯伊織
立川いずみ：瀬川美沙
外川つくし：原 涼歌
松風かれん：市ノ瀬加那
渡瀬きぬ：三上枝織
特別出演：石山ともか、豊川まどか、橋本わかば、早見だいや、平泉つばさ、八草みずき
番組情報
TOKYO MX：10月8日より毎週木曜24:00～
ＢＳフジ：10月8日より毎週木曜24:00～
NBC長崎放送：10月10日より毎週土曜24:58～
AT-X：10月11日より毎週日曜23:00～（リピート放送：10月15日より毎週木曜29:00～／10月18日より毎週日曜8:00～）
dアニメストア：10月8日より毎週木曜25:00～先行見放題配信
他各配信サイト：10月11日より毎週日曜25:00～順次配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://tetsuryo-anime.com/
公式X@tetsuryo_anime
© ＴＯＭＹＴＥＣ／てつりょー！製作委員会
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