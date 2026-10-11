10年越しのアニメ化！ 衝撃の展開に期待の『魔法少女育成計画restart』に、『超巡！超条先輩』『魔法の姉妹ルルットリリィ 第2クール』など、6作品を紹介。

衝撃のマジカルサスペンス再び！

『魔法少女育成計画restart』

©遠藤浅蜊・マルイノ・宝島社／プロジェクトrestart

作品解説

この世界に人知れず存在する「魔法の国」に選ばれ、固有の力を授かった魔法少女たち。

「料理を美味しくする」魔法を使うペチカは、個性豊かな見知らぬ16人の魔法少女達と共に謎の仮想ゲームへ強制参加させられる。

それは魔法少女の能力向上の安全な訓練のはずだった。

だがそれは禁断の試練ともいえる仕組まれた悪夢のはじまり。

新たな「魔法少女育成計画」の再始動であった。



10年の時を越えシリーズ屈指の人気作が遂にアニメ化

衝撃のクライマックスを見逃すな！

スタッフ

原作：遠藤浅蜊（このライトノベルがすごい！文庫『魔法少女育成計画』シリーズ（宝島社刊））

キャラクター原案：マルイノ

監督：橋本裕之

シリーズ構成・脚本：吉岡たかを

キャラクターデザイン：伊藤雅子

製作総指揮：佐藤圭一

企画：石澤陽二、加藤良太、八田紳作、齋藤 巖、荒木宏幸、臼井裕詞

サブキャラクターデザイン：藤木かほる、井嶋けい子

総作画監督：伊藤雅子、藤木かほる、たむらかずひこ

脚本協力・設定総監修：三島尊頼

デザインワークス：森木靖泰、山根理宏、藤木かほる

色彩設計：のぼりはるこ

色彩設計補佐：大西萌華

美術監督：三宅昌和

撮影監督：青木孝司

撮影：スタジオトゥインクル

編集：内田 恵、大岩根力斗

3DCGディレクター：小俣美季

音響監督：飯田里樹

音響効果：出雲範子

音楽：朝比奈健人

音楽プロデューサー：佐藤圭一

アソシエイトプロデューサー：三島尊頼

音楽制作：Odd Entertainment Inc.

音楽協力：テレビ東京ミュージック、ダックスプロダクション

チーフプロデューサー：矢橋清志、立野智弘

プロデューサー：林 秀耶、村上龍太、山内 学、大森慎司

アニメーションプロデューサー：藤原和博、熊谷侑也、松田桂一

制作デスク：石川雄大

制作チーフ：肥後洋輝

設定制作：石川鈴音

アニメーション制作：SynergySP

アニメーション制作協力：MarvyJack

オープニングテーマ：「No tears here」（歌：茅原実里）

エンディングテーマ：「ReMind」（歌：Daisy×Daisy）

キャスト

ペチカ：井上ほの花

プフレ：南條愛乃

シャドウゲール：近藤玲奈

ラピス・ラズリーヌ：悠木 碧

マジカルデイジー：内田真礼

アカネ：小清水亜美

クランテイル：伊瀬茉莉也

メルヴィル：三上枝織

御世方那子：ジェーニャ

リオネッタ：M·A·O

＠娘々：鬼頭明里

チェルナー・マウス：長縄まりあ

ディティック・ベル：富田美憂

夢ノ島ジェノサイ子：鈴代紗弓

マスクド・ワンダー：ファイルーズあい

のっこちゃん：澤田 姫

キーク：潘めぐみ

ファル：かないみか

スノーホワイト：東山奈央

番組情報

テレ東：10月5日より毎週月曜26:00～

ＢＳフジ：10月7日より毎週水曜24:00～

AT-X：10月7日より毎週水曜20:30～（リピート放送：毎週金曜8:30～／毎週火曜14:30～）

U-NEXT：10月5日より毎週月曜26:30～独占先行配信

アニメ放題：10月5日より毎週月曜26:30～独占先行配信

他各配信サイト：10月8日より毎週木曜26:30～順次配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://mahoiku.com/

公式X@MGRP_PrjRestart

©遠藤浅蜊・マルイノ・宝島社／プロジェクトrestart