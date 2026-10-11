秋アニメ特集第13回は『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』に『アオアシ Season2』『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』など、計6作品を紹介。

『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

作品解説

魔人ブウとの壮絶な闘いから数年が経ち、地球は束の間の平和を取り戻していた。

時を同じくして、長い眠りから目覚めた破壊神・ビルス。

星々を破壊する圧倒的な力を持つビルスの目覚めを、界王や界王神たちですら畏れをもって見守っていたのだが……そのさなか、フリーザを倒したサイヤ人の噂を聞きつけたビルスは、突如悟空の前に現れる――。

かつてない力を持つビルスの襲来により、消滅の危機に直面する地球……破壊神と悟空たちの宇宙を揺るがす超絶バトルが幕を開ける――。

スタッフ

原作・ストーリー・キャラクターデザイン：鳥山 明

演出構成：瀬谷沫人

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督：山室直儀

編集：西村英一

撮影監督：元木洋介

音楽：住友紀人

オープニング主題歌：「オノガミ」（歌：メガテラ・ゼロ）

エンディングテーマ：「完璧のペキ」（歌：ビッケブランカ）

番組情報

フジテレビ系全国ネット：10月11日より毎週日曜23:15～

Prime Video：10月11日より毎週日曜24:15～最速配信

U-NEXT：10月11日より毎週日曜24:15～最速配信

他各配信サイト：10月14日より毎週水曜24:15～順次配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://dragonball-super.com/

公式X@DB_anime_info

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション