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2026秋アニメ大特集 第13回

【2026秋アニメ】『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』に『アオアシ Season2』『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』

2026年10月11日 16時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　秋アニメ特集第13回は『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』に『アオアシ Season2』『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』など、計6作品を紹介。

2026秋アニメ特集 第13回 紹介作品

『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』

『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

作品解説
魔人ブウとの壮絶な闘いから数年が経ち、地球は束の間の平和を取り戻していた。
時を同じくして、長い眠りから目覚めた破壊神・ビルス。
星々を破壊する圧倒的な力を持つビルスの目覚めを、界王や界王神たちですら畏れをもって見守っていたのだが……そのさなか、フリーザを倒したサイヤ人の噂を聞きつけたビルスは、突如悟空の前に現れる――。
かつてない力を持つビルスの襲来により、消滅の危機に直面する地球……破壊神と悟空たちの宇宙を揺るがす超絶バトルが幕を開ける――。

『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

スタッフ
原作・ストーリー・キャラクターデザイン：鳥山 明
演出構成：瀬谷沫人
アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督：山室直儀
編集：西村英一
撮影監督：元木洋介
音楽：住友紀人
オープニング主題歌：「オノガミ」（歌：メガテラ・ゼロ）
エンディングテーマ：「完璧のペキ」（歌：ビッケブランカ）

番組情報
フジテレビ系全国ネット：10月11日より毎週日曜23:15～
Prime Video：10月11日より毎週日曜24:15～最速配信
U-NEXT：10月11日より毎週日曜24:15～最速配信
他各配信サイト：10月14日より毎週水曜24:15～順次配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://dragonball-super.com/
公式X@DB_anime_info

©バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

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