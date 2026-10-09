ようやく中盤戦も過ぎた秋アニメ特集。第10回の今回は、とあるプロジェクト 新シリーズ『とある暗部の少女共棲（アイテム）』に、高村和宏監督の最新作『バーテックスフォース』など、計5作品を紹介。

とあるプロジェクト 新シリーズ 学園都市の闇に生きる、少女たちの物語

『とある暗部の少女共棲（アイテム）』

©鎌池和馬/KADOKAWA/PROJECT-ITEM

作品解説

東京西部に位置する巨大な『学園都市』。

総人口230万人を数え、その約8割を学生が占めるこの都市では、超能力開発のための特殊なカリキュラムが実施され、学生たちの能力は『無能力（レベル0）』から『超能力（レベル5）』までの六段階で評価されていた。



世間の常識をはるかに凌駕する科学技術を誇り、誰もが科学的な能力を与えられて安全に暮らしていける夢のような教育機関――その平和の裏側には、決して表沙汰されることのない汚れ仕事を請け負う『暗部』組織が存在する。



『アイテム』――四人の少女で構成された精鋭部隊。



窒素を自在に操り、鉄壁の防御を担う絹旗最愛。

爆発物とトラップを駆使し、戦場を翻弄するフレンダ＝セイヴェルン。

能力者が発する微弱な力を読み取り追跡する、滝壺理后。

そして、学園都市に七人しかいない『超能力者（レベル5）』の一角、麦野沈利。



そんな彼女たちの前に現れた「五人目」の少女。

彼女との出会いが、『アイテム』を新たな闇へといざなうことに――。



これは、暴力と非道と背徳にまみれた、かなり変わった能力者の少女たちの日常と絆と、深い深い『闇』を描く物語。

スタッフ

原作：鎌池和馬（電撃文庫刊）

原作イラスト：ニリツ

原作キャラクターデザイン：はいむらきよたか、ニリツ

監督：長井龍雪

シリーズ構成：ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン：木本茂樹

美術監督：丹伊田輝彦

色彩設計：安藤智美

撮影監督：福世晋吾

編集：西山 茂

音響監督：明田川 仁

音楽：井内舞子

アニメーション制作：J.C.STAFF

オープニング主題歌：「Ghost Sequence」（歌：East Of Eden）

エンディング主題歌：「原子崩し（メルトダウナー）」（歌：岸田教団&THE 明星ロケッツ）

キャスト

麦野沈利：小清水亜美

滝壺理后：洲崎 綾

フレンダ＝セイヴェルン：内田真礼

絹旗最愛：赤﨑千夏

華野超美：菱川花菜

番組情報

TOKYO MX：10月9日より毎週金曜24:30～

BS11：10月9日より毎週金曜24:30～

AT-X：10月9日より毎週金曜22:30～（リピート放送：毎週火曜10:30～／毎週木曜16:30～）

ABEMA：10月9日より毎週金曜24:30～配信（第1話のみ10月3日23:00～先行配信（リアルタイム限定））

ABEMAプレミアム：10月8日より毎週木曜24:30～配信

他各配信サイト：10月16日より毎週金曜12:00～順次配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://toaru-project.com/item/

公式X@toaru_project

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