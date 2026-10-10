まだまだ続く秋アニメ特集。第12回の今回は第2期 第2クールが開始の『夜桜さんちの大作戦』に『朱色の仮面』『恐怖コレクター』など、5作品を紹介。

終わりにしよう 家族（ぼくら）のために

『夜桜さんちの大作戦』第2期 第2クール

©権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS

作品解説

歴代当主との戦いで夜桜つぼみの猛毒に冒された凶一郎は、兄妹への感染を恐れ六美たちの前から姿を消そうとする。

だが「万花繚乱」を習得した太陽によって助けられ、家族の元へ帰還するのだった。



日常が訪れたのも束の間、再び六美たちの父・夜桜 百が姿を現す。

これまでの騒動の全ては、亡き妻・零を蘇らせるための策略だったと語る百。

一方、かつての夜桜家の日常の再生を夢見る父の、独善的かつ狂気に満ちあふれた衝撃的な言動の数々に言葉を失う六美たち。



さらに、一般人を巻きこんだ大量殺戮という百の凶行に、ついに金級（ゴールドランク）スパイをはじめとしたスパイ協会も動き出す！



家族を脅かす父の歪んだ愛情！

家族を守るために、夜桜家の当主として六美が下す決断とは!?

それぞれの家族の理想を求めて、父と子供たちがぶつかり合う熾烈を極めた親子対決の行方は――。

スタッフ

原作：権平ひつじ『夜桜さんちの大作戦』（集英社ジャンプコミックス刊）

総監督：湊 未來

監督：中津川孝広

シリーズ構成：湊 未來

キャラクターデザイン：髙橋瑞紀

美術監督：中原英統

色彩設計：山口真奈美

撮影監督：佐藤 敦（スタジオシャムロック）

3D監督：平田洋平

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：鐘江 徹

音楽：藤本コウジ（Sus4 Inc.）

アニメーション制作：SILVER LINK.

製作：夜桜さんちの大作戦製作委員会

第2クールオープニングテーマ：「フォーエバーソング」（歌：ハンブレッダーズ）

第2クールエンディングテーマ：「I’m still breathing」（歌：KID PHENOMENON）

キャスト

朝野太陽：川島零士

夜桜六美：本渡 楓

夜桜凶一郎：小西克幸

夜桜二刃：鬼頭明里

夜桜辛三：興津和幸

夜桜四怨：悠木 碧

夜桜嫌五：松岡禎丞

夜桜七悪：内山夕実

ゴリアテ：松岡禎丞

夜桜 百：山寺宏一

番組情報

MBS/TBS系全国28局ネット：10月11日より毎週日曜17:00～

ＢＳ日テレ：10月20日より毎週火曜25:00～

AT-X：10月21日より毎週水曜22:30～

U-NEXT：10月11日より毎週日曜17:30～先行配信

アニメ放題：10月11日より毎週日曜17:30～先行配信

アニメタイムズ：10月11日より毎週日曜17:30～先行配信

他各配信サイト：10月16日より毎週金曜17:30～順次配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL https://mission-yozakura-family.com/

公式X @OfficialHitsuji

©権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS