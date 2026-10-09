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2026秋アニメ大特集 第11回

【2026秋アニメ】ついに西東京大会決勝戦が始まる『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』に、『ケロロ軍曹☆』『彼方から』

2026年10月09日 18時05分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　秋アニメ特集第11回は、甲子園に向けてついに西東京大会決勝戦が始まる『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』に、『ケロロ軍曹☆』『彼方から』など、5作品を紹介。

2026秋アニメ特集 第11回 紹介作品

宿敵、激突――いざ甲子園へ
『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

作品解説
ついに宿敵、稲城実業との西東京大会決勝戦が始まる！

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

スタッフ
原作：寺嶋裕二（講談社「週刊少年マガジン」所載）
監督：大庭秀昭
シリーズ構成：古怒田健志
脚本：古怒田健志、藤咲淳一、宇田川貴広
キャラクターデザイン：東海林康和
音楽：百石 元
美術：加藤賢司
撮影：佐藤 敦（スタジオシャムロック）
色彩設計：佐藤 直
編集：小島俊彦
オープニングテーマ：「NEVER SAY NEVER AGAIN」（歌：GLAY）
エンディングテーマ：「ROAD TO BE BLUE」（歌：OxT）

キャスト
沢村栄純：逢坂良太
降谷 暁：島﨑信長
御幸一也：櫻井孝宏
倉持洋一：浅沼晋太郎
小湊春市：花江夏樹
川上憲史：下野 紘
前園健太：田尻浩章
白州健二郎：下妻由幸
麻生 尊：村田太志
渡辺久志：石田 彰
金丸信二：松岡禎丞
東条秀明：蒼井翔太
奥村光舟：内田雄馬
結城将司：武内駿輔
瀬戸拓馬：山下大輝
由井 薫：村瀬 歩
浅田浩文：畠中 祐
結城哲也：細谷佳正
小湊亮介：岡本信彦
滝川・クリス・優：浪川大輔
増子 透：羽多野 渉
片岡鉄心：東地宏樹
落合博光：赤城 進
太田一義：竹内栄治
高島 礼：内山夕実
成宮 鳴：梶 裕貴
神谷カルロス俊樹：KENN
白河勝之：保志総一朗
山岡 陸：熊谷健太郎
矢部浩二：宮崎貴宜
多田野 樹：山谷祥生
赤松晋二：代永 翼
早乙女慎一郎：佐久間大介
国友広重：仲野 裕
轟 雷市：小野賢章
真田俊平：神谷浩史
三島優太：鈴木達央
秋葉一真：金本涼輔
轟 雷蔵：西 凜太朗
天久光聖：木村良平
千丸浩史：宮田俊哉
田原利彦：加藤亮夫
卜部昂也：仲村宗悟
柳楽宗一：田丸篤志
奈良晃司：濱 健人

番組情報
テレ東系6局ネット：10月11日より毎週日曜17:30～
AT-X：10月11日より毎週日曜21:00～（リピート放送：毎週水曜28:30～／毎週日曜6:00～）
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://diaace.com/
公式X@diaace_anime

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

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