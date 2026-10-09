秋アニメ特集第11回は、甲子園に向けてついに西東京大会決勝戦が始まる『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』に、『ケロロ軍曹☆』『彼方から』など、5作品を紹介。

宿敵、激突――いざ甲子園へ

『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京

作品解説

ついに宿敵、稲城実業との西東京大会決勝戦が始まる！

スタッフ

原作：寺嶋裕二（講談社「週刊少年マガジン」所載）

監督：大庭秀昭

シリーズ構成：古怒田健志

脚本：古怒田健志、藤咲淳一、宇田川貴広

キャラクターデザイン：東海林康和

音楽：百石 元

美術：加藤賢司

撮影：佐藤 敦（スタジオシャムロック）

色彩設計：佐藤 直

編集：小島俊彦

オープニングテーマ：「NEVER SAY NEVER AGAIN」（歌：GLAY）

エンディングテーマ：「ROAD TO BE BLUE」（歌：OxT）

キャスト

沢村栄純：逢坂良太

降谷 暁：島﨑信長

御幸一也：櫻井孝宏

倉持洋一：浅沼晋太郎

小湊春市：花江夏樹

川上憲史：下野 紘

前園健太：田尻浩章

白州健二郎：下妻由幸

麻生 尊：村田太志

渡辺久志：石田 彰

金丸信二：松岡禎丞

東条秀明：蒼井翔太

奥村光舟：内田雄馬

結城将司：武内駿輔

瀬戸拓馬：山下大輝

由井 薫：村瀬 歩

浅田浩文：畠中 祐

結城哲也：細谷佳正

小湊亮介：岡本信彦

滝川・クリス・優：浪川大輔

増子 透：羽多野 渉

片岡鉄心：東地宏樹

落合博光：赤城 進

太田一義：竹内栄治

高島 礼：内山夕実

成宮 鳴：梶 裕貴

神谷カルロス俊樹：KENN

白河勝之：保志総一朗

山岡 陸：熊谷健太郎

矢部浩二：宮崎貴宜

多田野 樹：山谷祥生

赤松晋二：代永 翼

早乙女慎一郎：佐久間大介

国友広重：仲野 裕

轟 雷市：小野賢章

真田俊平：神谷浩史

三島優太：鈴木達央

秋葉一真：金本涼輔

轟 雷蔵：西 凜太朗

天久光聖：木村良平

千丸浩史：宮田俊哉

田原利彦：加藤亮夫

卜部昂也：仲村宗悟

柳楽宗一：田丸篤志

奈良晃司：濱 健人

番組情報

テレ東系6局ネット：10月11日より毎週日曜17:30～

AT-X：10月11日より毎週日曜21:00～（リピート放送：毎週水曜28:30～／毎週日曜6:00～）

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://diaace.com/

公式X@diaace_anime

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京