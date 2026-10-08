秋アニメ特集第8回は、テレビ放送で開始の『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』に『冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ』『ホタルの嫁入り』など、計5作品を紹介。

わちゃわちゃもりもり、みんなの日常。

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

作品解説

こんなに青春しているなんて、まるで女子高生みたい――!?

『ガールズ＆パンツァー』の大人気スピンオフコミック『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（著者：弐尉マルコ）がついにアニメ化！

大洗女子チームをはじめ、戦車道にトコトン邁進する学生たち（や周囲の愉快な人々）の知られざる日常と学園同士の交流にググっとフォーカス！

監督に下田正美（『ゼーガペイン』シリーズ 他）、シリーズ構成・脚本に木村 暢（『コードギアス 奪還のロゼ』 他）を迎え、アニメーション制作はP.A.WORKS（『SHIROBAKO』 他）とアクタス（『ガールズ＆パンツァー』 他）が共同で担当！

わちゃっとにぎやか、にっこり爽やか。彼女たちをもっと好きになる、一大作戦の始まりです！

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スタッフ

原作：「ガールズ＆パンツァー」シリーズ

コミックス：弐尉マルコ「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」（MFコミックス アライブシリーズ／KADOKAWA刊）

監督：下田正美

副監督（シリーズディレクター）：臼井貴彦

シリーズ構成・脚本：木村 暢

キャラクター原案：島田フミカネ、杉本 功

キャラクター原案協力：野上武志

キャラクターデザイン：杉本 功

総作画監督：川面恒介、秋山有希、水野紗世、岩岡優子

3DCG監督：市川元成

色彩設計：原田幸子

美術監督：朝倉大智

撮影監督：児玉純也

編集：吉武将人

音楽：浜口史郎

音響監督：山口貴之

音響効果：小山恭正

録音調整：齋藤 栞

アニメーション制作：P.A.WORKS×アクタス

製作：「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」製作委員会

配給：ショウゲート

オープニングテーマ：「Nonstop Daydream」（歌：ChouCho×佐咲紗花）

エンディングテーマ：「おやすみなさいの続きです！」（歌：西住みほ（CV：渕上 舞））

キャスト

西住みほ：渕上 舞

武部沙織：茅野愛衣

五十鈴 華：尾崎真実

秋山優花里：中上育実

冷泉麻子：井口裕香

角谷 杏：福圓美里

小山柚子：高橋美佳子

河嶋 桃：植田佳奈

磯辺典子：菊地美香

カエサル：仙台エリ

澤 梓：竹内仁美

園みどり子：井澤詩織

ナカジマ：山本希望

ねこにゃー：葉山いくみ

お銀：佐倉綾音

ダージリン：喜多村英梨

オレンジペコ：石原 舞

ケイ：川澄綾子

アンチョビ：吉岡麻耶

カチューシャ：金元寿子

ノンナ：上坂すみれ

西住まほ：田中理恵

逸見エリカ：生天目仁美

西 絹代：瀬戸麻沙美

ミカ：能登麻美子

島田愛里寿：竹達彩奈

マリー：原 由実

他

番組情報

TOKYO MX：10月8日より毎週木曜23:30～

ＢＳ日テレ：10月10日より毎週土曜24:00～

チューリップテレビ：10月9日より毎週金曜26:18～

四国放送：10月8日より毎週木曜27:07～

ディズニーチャンネル：10月17日より毎週土曜24:00～配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://gup-mottolovelove.jp/

公式X@garupan_love2

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