このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 5 次へ

2026秋アニメ大特集 第8回

【2026秋アニメ】テレビ放送で開始の『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』に注目！ 『冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ』『ホタルの嫁入り』

2026年10月08日 18時30分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　秋アニメ特集第8回は、テレビ放送で開始の『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』に『冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ』『ホタルの嫁入り』など、計5作品を紹介。

2026秋アニメ特集 第8回 紹介作品

わちゃわちゃもりもり、みんなの日常。
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

作品解説
こんなに青春しているなんて、まるで女子高生みたい――!?
『ガールズ＆パンツァー』の大人気スピンオフコミック『ガールズ&パンツァー　もっとらぶらぶ作戦です！』（著者：弐尉マルコ）がついにアニメ化！
大洗女子チームをはじめ、戦車道にトコトン邁進する学生たち（や周囲の愉快な人々）の知られざる日常と学園同士の交流にググっとフォーカス！
監督に下田正美（『ゼーガペイン』シリーズ 他）、シリーズ構成・脚本に木村 暢（『コードギアス 奪還のロゼ』 他）を迎え、アニメーション制作はP.A.WORKS（『SHIROBAKO』 他）とアクタス（『ガールズ＆パンツァー』 他）が共同で担当！
わちゃっとにぎやか、にっこり爽やか。彼女たちをもっと好きになる、一大作戦の始まりです！

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

©GuP MottoLoveLove Projekt

スタッフ
原作：「ガールズ＆パンツァー」シリーズ
コミックス：弐尉マルコ「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」（MFコミックス アライブシリーズ／KADOKAWA刊）
監督：下田正美
副監督（シリーズディレクター）：臼井貴彦
シリーズ構成・脚本：木村 暢
キャラクター原案：島田フミカネ、杉本 功
キャラクター原案協力：野上武志
キャラクターデザイン：杉本 功
総作画監督：川面恒介、秋山有希、水野紗世、岩岡優子
3DCG監督：市川元成
色彩設計：原田幸子
美術監督：朝倉大智
撮影監督：児玉純也
編集：吉武将人
音楽：浜口史郎
音響監督：山口貴之
音響効果：小山恭正
録音調整：齋藤 栞
アニメーション制作：P.A.WORKS×アクタス
製作：「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」製作委員会
配給：ショウゲート
オープニングテーマ：「Nonstop Daydream」（歌：ChouCho×佐咲紗花）
エンディングテーマ：「おやすみなさいの続きです！」（歌：西住みほ（CV：渕上 舞））

キャスト
西住みほ：渕上 舞
武部沙織：茅野愛衣
五十鈴 華：尾崎真実
秋山優花里：中上育実
冷泉麻子：井口裕香
角谷 杏：福圓美里
小山柚子：高橋美佳子
河嶋 桃：植田佳奈
磯辺典子：菊地美香
カエサル：仙台エリ
澤 梓：竹内仁美
園みどり子：井澤詩織
ナカジマ：山本希望
ねこにゃー：葉山いくみ
お銀：佐倉綾音
ダージリン：喜多村英梨
オレンジペコ：石原 舞
ケイ：川澄綾子
アンチョビ：吉岡麻耶
カチューシャ：金元寿子
ノンナ：上坂すみれ
西住まほ：田中理恵
逸見エリカ：生天目仁美
西 絹代：瀬戸麻沙美
ミカ：能登麻美子
島田愛里寿：竹達彩奈
マリー：原 由実

番組情報
TOKYO MX：10月8日より毎週木曜23:30～
ＢＳ日テレ：10月10日より毎週土曜24:00～
チューリップテレビ：10月9日より毎週金曜26:18～
四国放送：10月8日より毎週木曜27:07～
ディズニーチャンネル：10月17日より毎週土曜24:00～配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://gup-mottolovelove.jp/
公式X@garupan_love2

©GuP MottoLoveLove Projekt

前へ 1 2 3 4 5 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中