2026秋アニメ大特集 第8回
【2026秋アニメ】テレビ放送で開始の『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』に注目！ 『冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ』『ホタルの嫁入り』
2026年10月08日 18時30分更新
秋アニメ特集第8回は、テレビ放送で開始の『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』に『冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ』『ホタルの嫁入り』など、計5作品を紹介。
2026秋アニメ特集 第8回 紹介作品
- わちゃわちゃもりもり、みんなの日常。
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』
- 最強魔術師の友情と波乱に満ちた学園生活の幕が今、再び上がる！！
『冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ』
- 愛が重すぎる殺し屋×余命わずかな令嬢の狂愛ストーリー
『ホタルの嫁入り』
- デジールの次なる“逆算（たたかい）”が始まる――！
『帰還者の魔法は特別です』
- キミのせいで世界は滅んだ。
『Duel Masters LOST ～断罪の少年～』
わちゃわちゃもりもり、みんなの日常。
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』
©GuP MottoLoveLove Projekt
作品解説
こんなに青春しているなんて、まるで女子高生みたい――!?
『ガールズ＆パンツァー』の大人気スピンオフコミック『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（著者：弐尉マルコ）がついにアニメ化！
大洗女子チームをはじめ、戦車道にトコトン邁進する学生たち（や周囲の愉快な人々）の知られざる日常と学園同士の交流にググっとフォーカス！
監督に下田正美（『ゼーガペイン』シリーズ 他）、シリーズ構成・脚本に木村 暢（『コードギアス 奪還のロゼ』 他）を迎え、アニメーション制作はP.A.WORKS（『SHIROBAKO』 他）とアクタス（『ガールズ＆パンツァー』 他）が共同で担当！
わちゃっとにぎやか、にっこり爽やか。彼女たちをもっと好きになる、一大作戦の始まりです！
スタッフ
原作：「ガールズ＆パンツァー」シリーズ
コミックス：弐尉マルコ「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」（MFコミックス アライブシリーズ／KADOKAWA刊）
監督：下田正美
副監督（シリーズディレクター）：臼井貴彦
シリーズ構成・脚本：木村 暢
キャラクター原案：島田フミカネ、杉本 功
キャラクター原案協力：野上武志
キャラクターデザイン：杉本 功
総作画監督：川面恒介、秋山有希、水野紗世、岩岡優子
3DCG監督：市川元成
色彩設計：原田幸子
美術監督：朝倉大智
撮影監督：児玉純也
編集：吉武将人
音楽：浜口史郎
音響監督：山口貴之
音響効果：小山恭正
録音調整：齋藤 栞
アニメーション制作：P.A.WORKS×アクタス
製作：「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」製作委員会
配給：ショウゲート
オープニングテーマ：「Nonstop Daydream」（歌：ChouCho×佐咲紗花）
エンディングテーマ：「おやすみなさいの続きです！」（歌：西住みほ（CV：渕上 舞））
キャスト
西住みほ：渕上 舞
武部沙織：茅野愛衣
五十鈴 華：尾崎真実
秋山優花里：中上育実
冷泉麻子：井口裕香
角谷 杏：福圓美里
小山柚子：高橋美佳子
河嶋 桃：植田佳奈
磯辺典子：菊地美香
カエサル：仙台エリ
澤 梓：竹内仁美
園みどり子：井澤詩織
ナカジマ：山本希望
ねこにゃー：葉山いくみ
お銀：佐倉綾音
ダージリン：喜多村英梨
オレンジペコ：石原 舞
ケイ：川澄綾子
アンチョビ：吉岡麻耶
カチューシャ：金元寿子
ノンナ：上坂すみれ
西住まほ：田中理恵
逸見エリカ：生天目仁美
西 絹代：瀬戸麻沙美
ミカ：能登麻美子
島田愛里寿：竹達彩奈
マリー：原 由実
他
番組情報
TOKYO MX：10月8日より毎週木曜23:30～
ＢＳ日テレ：10月10日より毎週土曜24:00～
チューリップテレビ：10月9日より毎週金曜26:18～
四国放送：10月8日より毎週木曜27:07～
ディズニーチャンネル：10月17日より毎週土曜24:00～配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://gup-mottolovelove.jp/
公式X@garupan_love2
©GuP MottoLoveLove Projekt
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