秋アニメ特集も最終盤。第16回の今回は、Season2開始の『佐々木とピーちゃん』に『FX戦士くるみちゃん』『DARK MACHINE THE ANIMATION』など、6作品を紹介。

転生賢者の文鳥と中年リーマンの異世界×現代を行ったり来たり物語

『佐々木とピーちゃん』Season2

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

作品解説

佐々木がペットショップで購入したのは、異世界から転生してきた高名な賢者様だった。

『我が名はピエルカルロ、異界の徒にして星の賢者』ただし、文鳥。

佐々木はこの可愛らしいペットに「ピーちゃん」と名付けて生活を共にすることにした。

文鳥賢者様から与えられたのは、異世界に渡る機会と魔法の力。

異世界で商人に扮した佐々木は、日本で仕入れた品物を持ち込んでお金を稼いだり、自ら経営するレストランで美味しいものを食べたり、ピーちゃんから魔法の訓練を受けたり。

社畜生活でくたびれた心身を、剣と魔法の異世界ファンタジーライフで癒やしていた。

そんなある日のこと。

佐々木は会社の帰り道で「異能力者」なる存在と出会う。

異世界魔法でその場を切り抜けるも、異能力者と間違われて国の機関「内閣府超常現象対策局」にスカウトされてしまう。

スタッフ

監督：伊部勇志

助監督：大内大和

シリーズ構成：赤尾でこ

キャラクターデザイン：仲敷沙織

総作画監督：仲敷沙織、澤入祐樹

アクション監修：小澤和則

撮影監督：新谷優子

美術監督：新城湧基

3D監督：小笠原 努

色彩設計：水本志保

音響監督：阿部信行

主題歌協力：日本コロムビア

音楽制作：KADOKAWA

音楽：藤本コウジ（Sus4 Inc.）、ササキオサム

アニメーション制作：SILVER LINK.

オープニングテーマ：「Unbroken」（歌：MADKID）

エンディングテーマ：「すきぴのおかげ！」（歌：のんふぃく！）

キャスト

佐々木：杉田智和

ピーちゃん：悠木 碧

お隣さん：鬼頭明里

星崎さん：高橋李依

二人静：大空直美

エルザ：富田美憂

マジカルピンク：水瀬いのり

阿久津：置鮎龍太郎

ミュラー子爵：安元洋貴

アバドン：田村睦心

比売神君：畠中 祐

エリエル：篠原 侑

番組情報

TOKYO MX1：10月7日より毎週水曜23:00～（初回1時間SP）

ＢＳ日テレ：10月8日より毎週水曜23:00～（初回1時間SP）

AT-X：10月7日より毎週水曜22:00～（リピート放送：毎週金曜10:00～／毎週火曜16:00～）（初回1時間SP）

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://sasapi-anime.com/

公式X@sasaki_pichan

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ