2026秋アニメ大特集 第16回
【2026秋アニメ】Season2開始の『佐々木とピーちゃん』に『FX戦士くるみちゃん』『DARK MACHINE THE ANIMATION』
2026年10月12日 20時15分更新
秋アニメ特集も最終盤。第16回の今回は、Season2開始の『佐々木とピーちゃん』に『FX戦士くるみちゃん』『DARK MACHINE THE ANIMATION』など、6作品を紹介。
2026秋アニメ特集 第16回 紹介作品
- 転生賢者の文鳥と中年リーマンの異世界×現代を行ったり来たり物語
『佐々木とピーちゃん』Season2
- これは私がFX（外国為替証拠金取引）を始める物語
『FX戦士くるみちゃん』
- この世界で、生き残れ
『DARK MACHINE THE ANIMATION』
- 『蒼き伝承 – Welsh & Shedar』
- 掴め――。世界の頂へと続く挑戦権（チケット）
『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦』
- 今回はウマ娘全員が出走する ふるげ～とな3分間♪ みんなとゆるっと大・大・大集合☆☆☆
『うまゆる ふるげ～と！』
転生賢者の文鳥と中年リーマンの異世界×現代を行ったり来たり物語
『佐々木とピーちゃん』Season2
©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ
作品解説
佐々木がペットショップで購入したのは、異世界から転生してきた高名な賢者様だった。
『我が名はピエルカルロ、異界の徒にして星の賢者』ただし、文鳥。
佐々木はこの可愛らしいペットに「ピーちゃん」と名付けて生活を共にすることにした。
文鳥賢者様から与えられたのは、異世界に渡る機会と魔法の力。
異世界で商人に扮した佐々木は、日本で仕入れた品物を持ち込んでお金を稼いだり、自ら経営するレストランで美味しいものを食べたり、ピーちゃんから魔法の訓練を受けたり。
社畜生活でくたびれた心身を、剣と魔法の異世界ファンタジーライフで癒やしていた。
そんなある日のこと。
佐々木は会社の帰り道で「異能力者」なる存在と出会う。
異世界魔法でその場を切り抜けるも、異能力者と間違われて国の機関「内閣府超常現象対策局」にスカウトされてしまう。
スタッフ
監督：伊部勇志
助監督：大内大和
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：仲敷沙織
総作画監督：仲敷沙織、澤入祐樹
アクション監修：小澤和則
撮影監督：新谷優子
美術監督：新城湧基
3D監督：小笠原 努
色彩設計：水本志保
音響監督：阿部信行
主題歌協力：日本コロムビア
音楽制作：KADOKAWA
音楽：藤本コウジ（Sus4 Inc.）、ササキオサム
アニメーション制作：SILVER LINK.
オープニングテーマ：「Unbroken」（歌：MADKID）
エンディングテーマ：「すきぴのおかげ！」（歌：のんふぃく！）
キャスト
佐々木：杉田智和
ピーちゃん：悠木 碧
お隣さん：鬼頭明里
星崎さん：高橋李依
二人静：大空直美
エルザ：富田美憂
マジカルピンク：水瀬いのり
阿久津：置鮎龍太郎
ミュラー子爵：安元洋貴
アバドン：田村睦心
比売神君：畠中 祐
エリエル：篠原 侑
番組情報
TOKYO MX1：10月7日より毎週水曜23:00～（初回1時間SP）
ＢＳ日テレ：10月8日より毎週水曜23:00～（初回1時間SP）
AT-X：10月7日より毎週水曜22:00～（リピート放送：毎週金曜10:00～／毎週火曜16:00～）（初回1時間SP）
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://sasapi-anime.com/
公式X@sasaki_pichan
©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第18回
アニメ【2026秋アニメまとめ】この秋も話題作多すぎ！ 90作品以上の秋アニメを全チェック！
-
第15回
アニメ第2クール開始の『千歳くんはラムネ瓶のなか』に『ロメリア戦記』『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』
-
第14回
アニメ10年越しのアニメ化！『魔法少女育成計画restart』に『超巡！超条先輩』『魔法の姉妹ルルットリリィ』
-
第13回
アニメ【2026秋アニメ】『アオアシ Season2』『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』
-
第12回
アニメまだまだ続く秋アニメ特集！ 『夜桜さんちの大作戦』に『朱色の仮面』『恐怖コレクター』
-
第11回
アニメ【2026秋アニメ】ついに西東京大会決勝戦が始まる『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』に、『ケロロ軍曹☆』『彼方から』
-
第10回
アニメ【2026秋アニメ】とあるプロジェクト 新シリーズ『とある暗部の少女共棲（アイテム）』に、高村和宏監督の最新作『バーテックスフォース』
-
第9回
アニメ【2026秋アニメ】『てつりょー！ meet with 鉄道むすめ』『転生したら剣でしたII』『探偵はもう、死んでいる。Season2』
-
第8回
アニメ【2026秋アニメ】テレビ放送で開始の『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』に注目！ 『冰剣の魔術師が世界を統べるⅡ』『ホタルの嫁入り』
-
第7回
アニメ【2026秋アニメ】秋アニメ特集第7回も話題作続き。『魔法騎士レイアース』に『世界最強の魔女、始めました』
- この連載の一覧へ