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2026秋アニメ大特集 第16回

【2026秋アニメ】Season2開始の『佐々木とピーちゃん』に『FX戦士くるみちゃん』『DARK MACHINE THE ANIMATION』

2026年10月12日 20時15分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　秋アニメ特集も最終盤。第16回の今回は、Season2開始の『佐々木とピーちゃん』に『FX戦士くるみちゃん』『DARK MACHINE THE ANIMATION』など、6作品を紹介。

2026秋アニメ特集 第16回 紹介作品

転生賢者の文鳥と中年リーマンの異世界×現代を行ったり来たり物語
『佐々木とピーちゃん』Season2

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

作品解説
佐々木がペットショップで購入したのは、異世界から転生してきた高名な賢者様だった。
『我が名はピエルカルロ、異界の徒にして星の賢者』ただし、文鳥。
佐々木はこの可愛らしいペットに「ピーちゃん」と名付けて生活を共にすることにした。
文鳥賢者様から与えられたのは、異世界に渡る機会と魔法の力。
異世界で商人に扮した佐々木は、日本で仕入れた品物を持ち込んでお金を稼いだり、自ら経営するレストランで美味しいものを食べたり、ピーちゃんから魔法の訓練を受けたり。
社畜生活でくたびれた心身を、剣と魔法の異世界ファンタジーライフで癒やしていた。
そんなある日のこと。
佐々木は会社の帰り道で「異能力者」なる存在と出会う。
異世界魔法でその場を切り抜けるも、異能力者と間違われて国の機関「内閣府超常現象対策局」にスカウトされてしまう。

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

『佐々木とピーちゃん』

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

スタッフ
監督：伊部勇志
助監督：大内大和
シリーズ構成：赤尾でこ
キャラクターデザイン：仲敷沙織
総作画監督：仲敷沙織、澤入祐樹
アクション監修：小澤和則
撮影監督：新谷優子
美術監督：新城湧基
3D監督：小笠原 努
色彩設計：水本志保
音響監督：阿部信行
主題歌協力：日本コロムビア
音楽制作：KADOKAWA
音楽：藤本コウジ（Sus4 Inc.）、ササキオサム
アニメーション制作：SILVER LINK.
オープニングテーマ：「Unbroken」（歌：MADKID）
エンディングテーマ：「すきぴのおかげ！」（歌：のんふぃく！）

キャスト
佐々木：杉田智和
ピーちゃん：悠木 碧
お隣さん：鬼頭明里
星崎さん：高橋李依
二人静：大空直美
エルザ：富田美憂
マジカルピンク：水瀬いのり
阿久津：置鮎龍太郎
ミュラー子爵：安元洋貴
アバドン：田村睦心
比売神君：畠中 祐
エリエル：篠原 侑

番組情報
TOKYO MX1：10月7日より毎週水曜23:00～（初回1時間SP）
ＢＳ日テレ：10月8日より毎週水曜23:00～（初回1時間SP）
AT-X：10月7日より毎週水曜22:00～（リピート放送：毎週金曜10:00～／毎週火曜16:00～）（初回1時間SP）
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://sasapi-anime.com/
公式X@sasaki_pichan

©ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃんⅡ

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