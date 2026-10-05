2026秋アニメ大特集 第6回
【2026秋アニメ】『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』に『PSYREN -サイレン-』『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』2
2026年10月05日 21時10分更新
秋アニメ特集第6回は『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』『PSYREN -サイレン-』『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』『ゆうさんち！from 遊ハち』『ふんばるず』の5作品を紹介。
2026秋アニメ特集 第6回 紹介作品
- 不器用な二人が織りなす“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！
『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』
- 僕らの未来を取り戻せ――
『PSYREN -サイレン-』
- ジョニィ・ジョースターとジャイロ・ツェペリはそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険へと踏み出す。
『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』2nd & 3rd STAGE
- ゆるくて、もふもふ、もうだめです。
『ゆうさんち！from 遊ハち』
- おや、またノッソリーの妄想が始まりそう…。
『ふんばるず』
不器用な二人が織りなす“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！
『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』
©猿渡かざみ／小学館／塩対応の佐藤さん製作委員会
作品解説
クラス中の高嶺の花、佐藤こはる。
誰にも笑顔を見せない、通称“塩対応の佐藤さん”。
でもある日、同じクラスの押尾颯太が、実家が営むカフェで見た佐藤さんの姿は……スイーツの写真を撮るため奮闘する、隙だらけの姿で!?
本当は人見知りで不器用なだけの佐藤さんと、そんな佐藤さんのことが好きな押尾君。
二人の距離は、スイーツとカメラをきっかけに、少しずつ縮まっていく。
もどかしくて、愛おしい。
世界で一番甘い両片想いに、きっとあなたもとろけてしまう――。
不器用な二人が織りなす“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！
スタッフ
原作：猿渡かざみ「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」（小学館「ガガガ文庫」刊）
監督：吉村文宏
シリーズ構成・脚本：あおしまたかし
キャラクターデザイン：奥嶋大介
音楽：成田 旬
制作：手塚プロダクション
製作：塩対応の佐藤さん製作委員会
オープニングテーマ：「シュガーソルト」（歌：オーイシマサヨシ）
エンディングテーマ：「初恋リプライ」（歌：HoneyWorks feat.星川サラ）
キャスト
佐藤こはる：伊藤美来
押尾颯太：石橋陽彩
三園 蓮：小林千晃
須藤凛香：富田美憂
三園 雫：青山吉能
根津麻世：金元寿子
村崎円花：若井友希
押尾清左衛門：松本保典
番組情報
TOKYO MX：10月6日より毎週火曜22:00～
BS-TBS：10月6日より毎週火曜23:30～
WOWOW：10月6日より毎週火曜24:30～
AT-X：10月6日より毎週火曜20:30～（リピート放送：毎週木曜8:30～／毎週月曜14:30～）
CBC：10月9日より毎週金曜26:23～
MBS：10月10日より毎週土曜27:08～
dアニメストア：10月6日より毎週火曜22:30～先行配信
U-NEXT：10月6日より毎週火曜22:30～先行配信
他各配信サイト：10月11日より毎週日曜22:30～順次配信
※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://shioama-anime.com/
公式X@shioamaofficial
©猿渡かざみ／小学館／塩対応の佐藤さん製作委員会
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