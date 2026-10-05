秋アニメ特集第6回は『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』『PSYREN -サイレン-』『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』『ゆうさんち！from 遊ハち』『ふんばるず』の5作品を紹介。

不器用な二人が織りなす“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！

『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』

©猿渡かざみ／小学館／塩対応の佐藤さん製作委員会

作品解説

クラス中の高嶺の花、佐藤こはる。

誰にも笑顔を見せない、通称“塩対応の佐藤さん”。

でもある日、同じクラスの押尾颯太が、実家が営むカフェで見た佐藤さんの姿は……スイーツの写真を撮るため奮闘する、隙だらけの姿で!?

本当は人見知りで不器用なだけの佐藤さんと、そんな佐藤さんのことが好きな押尾君。

二人の距離は、スイーツとカメラをきっかけに、少しずつ縮まっていく。

もどかしくて、愛おしい。

世界で一番甘い両片想いに、きっとあなたもとろけてしまう――。

不器用な二人が織りなす“甘くてしょっぱい”青春ラブコメディ！

スタッフ

原作：猿渡かざみ「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」（小学館「ガガガ文庫」刊）

監督：吉村文宏

シリーズ構成・脚本：あおしまたかし

キャラクターデザイン：奥嶋大介

音楽：成田 旬

制作：手塚プロダクション

製作：塩対応の佐藤さん製作委員会

オープニングテーマ：「シュガーソルト」（歌：オーイシマサヨシ）

エンディングテーマ：「初恋リプライ」（歌：HoneyWorks feat.星川サラ）

キャスト

佐藤こはる：伊藤美来

押尾颯太：石橋陽彩

三園 蓮：小林千晃

須藤凛香：富田美憂

三園 雫：青山吉能

根津麻世：金元寿子

村崎円花：若井友希

押尾清左衛門：松本保典

番組情報

TOKYO MX：10月6日より毎週火曜22:00～

BS-TBS：10月6日より毎週火曜23:30～

WOWOW：10月6日より毎週火曜24:30～

AT-X：10月6日より毎週火曜20:30～（リピート放送：毎週木曜8:30～／毎週月曜14:30～）

CBC：10月9日より毎週金曜26:23～

MBS：10月10日より毎週土曜27:08～

dアニメストア：10月6日より毎週火曜22:30～先行配信

U-NEXT：10月6日より毎週火曜22:30～先行配信

他各配信サイト：10月11日より毎週日曜22:30～順次配信

※都合により放送・配信曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://shioama-anime.com/

公式X@shioamaofficial

©猿渡かざみ／小学館／塩対応の佐藤さん製作委員会