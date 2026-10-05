「オータムセール」を記念したプレゼントキャンペーンも開催中！

セガのグループ会社のアトラスは10月5日、「ペルソナ」シリーズ最新作『ペルソナ４ リバイバル』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox Game Pass／PC（Windows／Steam）／Nintendo Switch 2］の最新映像「シャドウトレーラー」を公開。

ゲームの発売日は、2027年2月18日（Nintendo Switch 2 版のみ5月20日）予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9900円、パッケージ限定版の「リミテッドボックス」が1万8480円。ダウンロード専売の「デジタルデラックスエディション」が1万1880円、「デジタルプレミアムエディション：1万3640円（ダウンロード版）だ。

本トレーラーでは、主人公たち「特別捜査隊」とシャドウとの白熱した戦いを思わせるシーンを収録しているほか、本作のために新たに制作された楽曲も初公開している。『ペルソナ４ リバイバル』の魅力を感じられる内容となっているので、ぜひチェックしてみよう。

▼『ペルソナ４ リバイバル』シャドウトレーラー

https://youtu.be/205HU6KDbHw

■『ペルソナ４ リバイバル』楽曲リリックビデオ公開中

『ペルソナ４ リバイバル』より「Prime Time Golden Hour Show」「Reach Out To The Truth -Revival-」「True Story -Revival-」のリリックビデオを公開中。また、Spotify、Apple Music、YouTube Musicなどの音楽配信サービスでも、いち早く楽しめる。

▼「Prime Time Golden Hour Show」リリックMV

https://youtu.be/IiK7fCz6mu4?si=jxCRYrNBJshhZKQj

▼「Reach Out To The Truth -Revival-」リリックMV

https://youtu.be/GFv_HZ2ia7o?si=UcUBzqXA5CBdCclu

▼「True Story -Revival-」リリックMV

https://youtu.be/G96LTj64G8s?si=4ZxIqal4exSRewsK

■「オータムセール」記念プレゼントキャンペーン開催中

「オータムセール」を記念したプレゼントキャンペーンを10月8日まで開催中。セール対象タイトルについて、おすすめ作品やその魅力をXに投稿した人の中から抽選で5名にサイン入りポスターセットをプレゼント。

▼プレゼントキャンペーン詳細はこちら

https://www.atlus.co.jp/news/38179/

【ゲーム情報】

タイトル：ペルソナ４ リバイバル（ペルソナフォー リバイバル）

ジャンル：RPG

販売：アトラス

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Xbox Game Pass／PC（Windows／Steam）／Nintendo Switch 2

発売日：2027年2月18日

※Nintendo Switch 2 版のみ2027年5月20日。

価格：

通常版：9900円（パッケージ版／ダウンロード版）

リミテッドボックス：1万8480円（パッケージ版）

デジタルデラックスエディション：1万1880円（ダウンロード版）

デジタルプレミアムエディション：1万3640円（ダウンロード版）

※Nintendo Switch 2 パッケージ版は通常版のみとなります。

※パッケージ版の発売はPlayStation 5とNintendo Switch 2を予定。

CERO：B（12才以上対象）

※Nintendo Switch 2 版は審査予定

©ATLUS. ©SEGA.

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