アトラスは10月23日、Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／PlayStation 5／PC（Windows／Steam）／Nintendo Switch 2で発売予定の『ペルソナ４ リバイバル』について、ベルベットルームや店頭体験会など、最新情報を公開した。

ゲームの発売日は2027年2月18日予定（※Nintendo Switch 2 版のみ5月20日予定）、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9900円だ。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは後述のゲーム情報を確認してほしい。

ベルベットルームなど、ゲームの新着情報をお届け！

本作に登場するキャラクター「イゴール」「マーガレット」「マリー」、そしてベルベットルームの情報を公開。

●キャラクター

イゴール CV. 島田敏さん

夢と現実、精神と物質の狭間にあるベルベットルームの主。「契約」を果たした人間を客人として招き入れ、その運命の助けを行うと主人公に告げる。

マーガレット CV. 大原さやかさん

イゴールに付き従う、ベルベットルームの住人。ペルソナ全書を傍らに携え、主とともに主人公の助けとなる理知的な女性。少し悪戯好き。

マリー CV. 花澤香菜さん

八十稲羽で出会った謎の少女。不愛想でそっけなく見えるが、実は好奇心が旺盛で積極的な性格。誰にも言えないヒミツの趣味があるらしい。

●ベルベットルーム

主人公が訪れることができる特別な空間「ベルベットルーム」では、ペルソナ同士を合体させて新たなペルソナを生み出すことができるほか、スキルカードの購入など、ペルソナの育成に欠かせない施設となる。

「ペルソナ合体」では手持ちの複数のペルソナを掛けあわせ、新たなペルソナを生み出すことが可能。スキルは継承することができるので、自分好みのペルソナを作り出そう。

まれに意図しないペルソナとなる「合体事故」が起きることも……

ベルベットルームにいるマリーに話しかけることで、ペルソナに特定のスキルを習得させることができる「スキルカード」を購入できる。

スキルカードを所持しているだけでラインアップに登録され、いつでも購入可能になるので、強力な「スキルカード」を手に入れたらマリーに話しかけてみよう。

ペルソナ合体の際、特定の条件を満たすことで、強力なスキルを獲得したり、ステータスが強化されたりと、日によってさまざまな効果が発生する。合体予報では条件と合体後の効果を確認することができるので、ペルソナ合体の際にはチェックしてみよう。