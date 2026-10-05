まだ間に合う！ 限定Switch 2本体を含む「ゼルダの伝説」40周年アニバーサリーエディションが予約受付中

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ゼルダの伝説40周年 アニバーサリーエディションは、任天堂が2026年11月5日に発売するNintendo Switch 2 専用ソフト『ゼルダの伝説 時のオカリナ』の世界観に浸れる本体セットです。Amazon.co.jpでは、8万8920円で予約受付中です（10月5日現在）。

セットの内容は、特別デザインの本体やドックに加え、ソフト『ゼルダの伝説 時のオカリナ』、特別仕様のProコントローラーやキャリングケースが同梱されています。

さらに限定のアクリルコースターや早期購入特典のアートカード・ステッカーも付属しており、本体から周辺機器までゼルダの世界観を存分に楽しめるプレミアムな一品です。

ゼルダ40周年を記念した限定グラフィックデザイン

本体やドック、Joy-Conにゼルダの伝説40周年特別デザインが施されており、ファン必見のコレクション性の高さが魅力です。

ゲームソフトや周辺機器がまとめて手に入る豪華セット

リメイク版『時のオカリナ』に加え、限定デザインのProコントローラーやキャリングケースなど豪華な特典が一括でそろいます。

Amazon限定アクリルコースターなど豪華特典が付属

限定のアクリルコースターをはじめ、オリジナルアートカードやステッカーといったパッケージ版早期購入特典も手に入ります。

まとめ：まだイケる！限定セットを手に入れるチャンス

おすすめしたいのは、「時のオカリナ」の世界観にハードから浸りたい人です。トライフォースが刻印されたドックや、緑をベースにしたJoy-Con 2のペイント、ここでしか入手できない限定カラーリングのProコントローラーなど、コレクション欲を誘う限定アイテムがまとめて手に入ります。

ちなみに、限定Nintendo Switch 2本体のみの販売はすでに予約終了。残っているのはこの【全部入り】の豪華セット、あるいは「本体＋ソフト＋フィルム＋コースター」のソフトセットだけです。転売ではなく、正規のルートで買えるチャンス。ぜひお見逃しなく。