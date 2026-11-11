1秒でも早く遊びたい！ 発売1週間前の「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」コード同梱版が13％オフ

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「グランド・セフト・オートVI」は、テイクツーが2026年11月19日に発売するオープンワールドアクションゲームです。Amazon.co.jpではPlayStation 5のダウンロードコード同梱版が、8556円（13％オフ）で予約受付中です（11月11日現在）。

本作は、アメリカのバイスシティを舞台に、裏社会の陰謀に巻き込まれたジェイソンとルシアの生き残りをかけた壮大なドラマが描かれる「GTA」シリーズ最新作です。

本製品はディスクレスのダウンロードコード封入版となっており、11月12日からの事前ダウンロードに対応。11月19日の発売日に合わせてスムーズにプレイを開始できます。

圧倒的なスケールで描かれるバイスシティとレオナイダ州

広大なオープンワールドと最先端のグラフィックで描くレオナイダ州を舞台に、濃密なストーリーと自由度の高いプレイを楽しめます。

互いを頼りに生き抜くジェイソンとルシアの二重奏

常に向かい風の人生を歩んできた二人が、街の暗部と裏社会の陰謀に立ち向かうスリリングなドラマを体験できます。

発売日に即遊べる事前ダウンロード（プリロード）対応

発売日11月19日に先立ち11月12日から事前ダウンロードが可能。解禁と同時にプレイを始めたい方に最適なパッケージです。

まとめ：発売日にヨーイドン！

おすすめしたいのは、「GTA6を1秒でも早く遊びたい人」です。13年ぶりの最新作ということもあり、世界中が注目する本作。プレイ可能日時は、発売日である11月19日の午前0時（日本時間）となっています。

ゲームの容量も200GB以上と非常に大きく、当日に買ってインストールするにはかなり時間がかかる見込み。事前ダウンロードしておけば当日0時から遊べるので、みんなでいっせいにヨーイドンでスタートダッシュを決められます。

発売まであと1週間。コード同梱版を13％オフで買えるチャンスなので、この機会に予約しておいてはいかがでしょうか。こちらは11月12日に発売し、ゲームの発売日より早く到着予定です。ちなみに本作にディスクの入った「パッケージ版」は存在せず、ダウンロード版かコード同梱版かの2択となります。