ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第64回
RX 9070 XT＋Ryzen 7搭載PCが28万3900円！ ドスパラ34周年祭、中古PCの週替わり特価を更新
2026年10月02日 13時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
中古PC・PCパーツの週替わり周年価格、第2弾
ドスパラでは現在、「ドスパラ周年祭」で中古PC・PCパーツを周年祭価格で販売中。中古デスクトップPC、中古ノートPC、中古PCパーツを対象に、週替わりの特価商品を用意している。
10月2日には第2弾へ更新。週替わり周年価格は10月30日まで毎週更新され、全5回を予定している。
第2弾から注目の中古デスクトップPCを紹介
【周年値下げ!】中古 自作パソコン(Ryzen 7 9700X/32GB/SSD2TB/RX9070XT/W11H)
販売価格：28万3900円
Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9070 XTを搭載したデスクトップPC。メモリは32GB DDR5、ストレージは2TB SSDを備える。無線LANにも対応し、OSはWindows 11 Homeを搭載する。状態はBランク（良品）で、保証期間は3ヵ月。
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