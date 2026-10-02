RX 9070 XT＋Ryzen 7搭載PCが28万3900円！ ドスパラ34周年祭、中古PCの週替わり特価を更新

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中古PC・PCパーツの週替わり周年価格、第2弾

ドスパラでは現在、「ドスパラ周年祭」で中古PC・PCパーツを周年祭価格で販売中。中古デスクトップPC、中古ノートPC、中古PCパーツを対象に、週替わりの特価商品を用意している。

10月2日には第2弾へ更新。週替わり周年価格は10月30日まで毎週更新され、全5回を予定している。

第2弾から注目の中古デスクトップPCを紹介

【周年値下げ!】中古 自作パソコン(Ryzen 7 9700X/32GB/SSD2TB/RX9070XT/W11H)

販売価格：28万3900円

Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9070 XTを搭載したデスクトップPC。メモリは32GB DDR5、ストレージは2TB SSDを備える。無線LANにも対応し、OSはWindows 11 Homeを搭載する。状態はBランク（良品）で、保証期間は3ヵ月。