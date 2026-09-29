RTX 5050＋Ryzen 7搭載PCが15万6080円！ メモリやHDDなど指定カスタマイズ最大半額

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指定カスタマイズが最大半額

ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。対象PCでは、メモリやHDD、無線LANなどの指定カスタマイズを最大半額で利用できる。対象となるカスタマイズ内容はPCによって異なる。

また、期間中に合計1,000円以上購入してエントリーすると、抽選で1,000名にドスパラポイントを還元。1等は10名で購入金額全額相当分（上限10万ポイント）、2等は30名で購入金額全額相当分（上限1万ポイント）、3等は960名に1,000ポイントを還元する。

このほか、34周年記念モデルの販売や、PCパーツ・周辺機器の週替わりセール、中古PC・PCパーツの週替わり周年価格なども用意している。

おすすめPCを紹介

THIRDWAVE AD-R7X55A-09B Ryzen7 5700X/LEDファン標準搭載モデル

基本構成販売価格:156,080円

今回紹介する「THIRDWAVE AD-R7X55A-09B」は、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5050 8GBを搭載したデスクトップPC。16GB DDR4メモリ、500GB Gen4 SSDを備え、LEDファンを標準搭載する。

基本構成価格は156,080円。ドスパラ周年祭では指定カスタマイズ最大半額の対象PCとなっており、メモリやHDD、無線LANが対象として設定されている。