ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第60回
これで17万1080円！ RTX 5060 Ti＋Ryzen 7搭載PCがドスパラ34周年の感謝価格
2026年09月28日 21時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
34周年記念PCを周年感謝価格で販売
ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。GALLERIAやTHIRDWAVEの34周年記念モデルを周年感謝価格で販売している。
このほか、対象PCの指定カスタマイズが最大半額になるキャンペーンや、合計1,000円以上の購入とエントリーで、抽選1,000名にドスパラポイントを還元する企画も実施。1等は購入金額の全額相当で、上限10万ポイントとなる。
おすすめPCを紹介
THIRDWAVE AD-R7X56B-09W Ryzen7 5700X搭載 ドスパラ34周年記念モデル
基本構成販売価格:171,080円
Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載したデスクトップPC。メモリは16GB DDR4、ストレージは500GB Gen4 SSDを備え、基本構成価格は171,080円となっている。
Windows 11 Homeを搭載し、保証期間は1年間となっている。
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