RTX 5060＋Ryzen AI 7搭載「GALLERIA」が17万5800円！ ドスパラ周年祭、中古PCも値下げ

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中古PC・PCパーツを周年祭価格で販売

ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。中古デスクトップPCや中古ノートPC、中古PCパーツなどを周年祭価格で販売している。

おすすめ中古PCをピックアップ

中古 THIRDWAVE GALLERIA XL7R-R56-6A

【周年値下げ!】175,800円

Ryzen AI 7 350とGeForce RTX 5060 Laptop GPU 8GBを搭載する16型ノートPC。メモリは16GB DDR5、ストレージは1TB SSDを備え、ディスプレーの解像度は2560×1600ドットとなっている。

中古ランクはB（良品）で、数か所に軽微な傷はあるものの、動作・機能に支障がない良好な状態。Windows 11 Home 64bitを搭載し、保証期間は3ヵ月となっている。