ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第62回
RTX 5060＋Ryzen AI 7搭載「GALLERIA」が17万5800円！ ドスパラ周年祭、中古PCも値下げ
2026年09月30日 13時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
中古PC・PCパーツを周年祭価格で販売
ドスパラでは現在、34周年を記念した「ドスパラ周年祭」を開催中。中古デスクトップPCや中古ノートPC、中古PCパーツなどを周年祭価格で販売している。
おすすめ中古PCをピックアップ
中古 THIRDWAVE GALLERIA XL7R-R56-6A
【周年値下げ!】175,800円
Ryzen AI 7 350とGeForce RTX 5060 Laptop GPU 8GBを搭載する16型ノートPC。メモリは16GB DDR5、ストレージは1TB SSDを備え、ディスプレーの解像度は2560×1600ドットとなっている。
中古ランクはB（良品）で、数か所に軽微な傷はあるものの、動作・機能に支障がない良好な状態。Windows 11 Home 64bitを搭載し、保証期間は3ヵ月となっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第61回
トピックスRTX 5050＋Ryzen 7搭載PCが15万6080円！ メモリやHDDなど指定カスタマイズ最大半額
-
第60回
トピックスこれで17万1080円！ RTX 5060 Ti＋Ryzen 7搭載PCがドスパラ34周年の感謝価格
-
第59回
トピックスBTOパソコンの指定カスタマイズが最大半額！ ドスパラ34周年祭、最大全額ポイント還元も
-
第58回
トピックス明日終了！ メモリ32GB化やSSD追加が半額、ドスパラ「カスタマイズ半額祭」
-
第57回
トピックスRTX 5080搭載で49万9980円！ ＋50円でRyzen 7 9850X3Dにできるドスパラ「GALLERIA」
-
第56回
トピックスRTX 5060 Ti＋Ryzen 5搭載で21万9980円！ ドスパラ「GALLERIA」は5種類のカスタマイズが半額
-
第55回
トピックス32GBメモリ化などがお得！ ドスパラ、GALLERIAノートの指定カスタマイズを最大1万5300円サポート
-
第54回
トピックスRyzen 7 7700＋RTX 5070で25万9980円！ ドスパラの「台数限定おすすめモデル」
-
第53回
トピックス水冷CPUクーラーへの変更も半額に！ ドスパラ「カスタマイズ半額祭」、メモリ32GB化など5種類がお得
-
第52回
トピックスたった＋50円でRyzen 7 9850X3Dに！ ドスパラで9月25日までCPUアップグレードがお得
- この連載の一覧へ