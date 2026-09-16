32GBメモリ化などがお得！ ドスパラ、GALLERIAノートの指定カスタマイズを最大1万5300円サポート

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指定カスタマイズを最大1万5300円サポート

ドスパラでは現在、対象のGALLERIAノートPCで、指定カスタマイズを最大15,300円サポートしている。メモリの容量アップやノートPC用冷却台が対象となっている。

対象となるカスタマイズ内容やサポート金額はモデルによって異なる。期間は9月25日(金)10時59分まで。

約1.9kgにRTX 5060を搭載したGALLERIA

GALLERIA NPC7L-R56-G5

基本構成販売価格:239,980円

Core i7-14650HXとGeForce RTX 5060 8GB Laptop GPUを搭載するゲーミングノートPC。15.3型WUXGA液晶はリフレッシュレート165Hzに対応し、16GB DDR5メモリと500GB SSDを備える。キャンペーンでは、32GBメモリへの変更とC601ノートPCクーラーが対象となっている。本体重量は約1.9kg。