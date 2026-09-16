ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第55回
32GBメモリ化などがお得！ ドスパラ、GALLERIAノートの指定カスタマイズを最大1万5300円サポート
2026年09月16日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
指定カスタマイズを最大1万5300円サポート
ドスパラでは現在、対象のGALLERIAノートPCで、指定カスタマイズを最大15,300円サポートしている。メモリの容量アップやノートPC用冷却台が対象となっている。
対象となるカスタマイズ内容やサポート金額はモデルによって異なる。期間は9月25日(金)10時59分まで。
約1.9kgにRTX 5060を搭載したGALLERIA
基本構成販売価格:239,980円
Core i7-14650HXとGeForce RTX 5060 8GB Laptop GPUを搭載するゲーミングノートPC。15.3型WUXGA液晶はリフレッシュレート165Hzに対応し、16GB DDR5メモリと500GB SSDを備える。キャンペーンでは、32GBメモリへの変更とC601ノートPCクーラーが対象となっている。本体重量は約1.9kg。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第54回
トピックスRyzen 7 7700＋RTX 5070で25万9980円！ ドスパラの「台数限定おすすめモデル」
-
第53回
トピックス水冷CPUクーラーへの変更も半額に！ ドスパラ「カスタマイズ半額祭」、メモリ32GB化など5種類がお得
-
第52回
トピックスたった＋50円でRyzen 7 9850X3Dに！ ドスパラで9月25日までCPUアップグレードがお得
-
第51回
トピックス13万4980円でDVDドライブまで搭載！ Core Ultra 5＋メモリ16GBのドスパラ「台数限定モデル」
-
第50回
トピックスRadeon RX 9060 XT 16GB搭載で19万2980円！ さらにメモリ32GB化も半額
-
第49回
トピックス約1.3kgで60Whバッテリー搭載！ 14型「THIRDWAVE MA4」が13万9980円から
-
第47回
トピックスRTX 5060 Ti 16GB＋32GB搭載PCが26万4980円。ドスパラ「アウトレットセール」
-
第46回
トピックス保証付きPCが9000円引き＋送料無料。ドスパラ「セーフティサービス特別モデル」
-
第45回
トピックスRTX 5050搭載PCが16万7980円。メモリ32GB化など4つのカスタマイズが半額
-
第44回
トピックスRTX 5070＋Ryzen 7 7700搭載で27万4980円。SSD 1TB化が1万円、ドスパラ「SSDカスタマイズキャンペーン」
- この連載の一覧へ