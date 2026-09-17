ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第56回
RTX 5060 Ti＋Ryzen 5搭載で21万9980円！ ドスパラ「GALLERIA」は5種類のカスタマイズが半額
2026年09月17日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
指定カスタマイズ5種類が半額
ドスパラでは現在、「カスタマイズ半額祭」を開催中。期間中、対象の新品パソコンで、指定されたカスタマイズを半額で利用できる。
対象となるのは、16GBから32GBへのメモリ変更、500GB SSDや2TB HDDの追加、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更など。9月11日からは、新たに水冷式CPUファンへの変更が半額対象に追加された。これにより、半額対象のカスタマイズは5種類となっている。
半額になるカスタマイズはPCによって異なり、対象内容は各商品ページで確認できる。キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がある。
おすすめPCをピックアップ
GALLERIA XGR5M-R56T8G-GD Ryzen 5 7500F搭載
基本構成販売価格:219,980円
おすすめは、GeForce RTX 5060 Ti 8GBとAMD Ryzen 5 7500Fを搭載する「GALLERIA XGR5M-R56T8G-GD」。メモリは16GB DDR5、ストレージは500GB SSD（M.2 NVMe Gen4）を搭載する。
本モデルでは、32GBメモリへの変更、500GB SSDと2TB HDDの追加、水冷式CPUファンへの変更、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更の5種類すべてが「カスタマイズ半額祭」の対象となっている。
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