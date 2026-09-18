RTX 5080搭載で49万9980円！ ＋50円でRyzen 7 9850X3Dにできるドスパラ「GALLERIA」

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＋50円でRyzen 7 9850X3Dにアップグレード

ドスパラでは現在、対象のGALLERIAデスクトップPCで「CPUカスタマイズキャンペーン」を実施中。対象モデルでは、Ryzen 7 9800X3DからRyzen 7 9850X3Dへの変更を、わずか＋50円で利用できる。

キャンペーン期間は9月25日10時59分まで。対象モデルや詳しいカスタマイズ内容はキャンペーンページで確認できる。

GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載

GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載

499,980円（基本構成価格）

Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080を組み合わせたゲーミングデスクトップPC。32GBメモリと1TB SSDを搭載する。CPUカスタマイズキャンペーンの対象モデルで、＋50円の500,030円でRyzen 7 9850X3Dに変更できる。