ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第57回
RTX 5080搭載で49万9980円！ ＋50円でRyzen 7 9850X3Dにできるドスパラ「GALLERIA」
2026年09月18日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
＋50円でRyzen 7 9850X3Dにアップグレード
ドスパラでは現在、対象のGALLERIAデスクトップPCで「CPUカスタマイズキャンペーン」を実施中。対象モデルでは、Ryzen 7 9800X3DからRyzen 7 9850X3Dへの変更を、わずか＋50円で利用できる。
キャンペーン期間は9月25日10時59分まで。対象モデルや詳しいカスタマイズ内容はキャンペーンページで確認できる。
GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載
GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載
499,980円（基本構成価格）
Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080を組み合わせたゲーミングデスクトップPC。32GBメモリと1TB SSDを搭載する。CPUカスタマイズキャンペーンの対象モデルで、＋50円の500,030円でRyzen 7 9850X3Dに変更できる。
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