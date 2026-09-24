ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第58回
明日終了！ メモリ32GB化やSSD追加が半額、ドスパラ「カスタマイズ半額祭」
2026年09月24日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「カスタマイズ半額祭」は明日9月25日まで
ドスパラでは現在、「カスタマイズ半額祭」を開催中。対象の新品パソコンで、メモリ32GBへの変更や500GB SSDの追加、水冷式CPUファン、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更といった指定カスタマイズを半額で利用できる。
対象となるカスタマイズ内容はPCによって異なるため、各商品ページで確認が必要。キャンペーンは明日9月25日までとなっている。
おすすめPCをピックアップ
THIRDWAVE AD-R7A56C-01B Ryzen7 7700搭載
基本構成販売価格:219,980円
Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載するデスクトップPC。16GB DDR5メモリと500GB Gen4 SSDを備える。カスタマイズ半額祭では、32GBメモリへの変更、500GB SSD（NVMe Gen4）＋ヒートシンクの追加、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更が半額対象となっている。
【OS】Windows 11 Home
【CPU】Ryzen 7 7700
【グラフィックス】GeForce RTX 5060 Ti 16GB
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】500GB Gen4 SSD
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