明日終了！ メモリ32GB化やSSD追加が半額、ドスパラ「カスタマイズ半額祭」

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「カスタマイズ半額祭」は明日9月25日まで

ドスパラでは現在、「カスタマイズ半額祭」を開催中。対象の新品パソコンで、メモリ32GBへの変更や500GB SSDの追加、水冷式CPUファン、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更といった指定カスタマイズを半額で利用できる。

対象となるカスタマイズ内容はPCによって異なるため、各商品ページで確認が必要。キャンペーンは明日9月25日までとなっている。

おすすめPCをピックアップ

THIRDWAVE AD-R7A56C-01B Ryzen7 7700搭載

基本構成販売価格:219,980円

Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載するデスクトップPC。16GB DDR5メモリと500GB Gen4 SSDを備える。カスタマイズ半額祭では、32GBメモリへの変更、500GB SSD（NVMe Gen4）＋ヒートシンクの追加、ナノダイヤモンドグリス（OC7）への変更が半額対象となっている。

【OS】Windows 11 Home

【CPU】Ryzen 7 7700

【グラフィックス】GeForce RTX 5060 Ti 16GB

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】500GB Gen4 SSD