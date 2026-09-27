ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第59回
BTOパソコンの指定カスタマイズが最大半額！ ドスパラ34周年祭、最大全額ポイント還元も
2026年09月27日 10時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
対象PCの指定カスタマイズが最大半額
ドスパラでは現在、「ドスパラ周年祭」を開催中。対象PCの指定カスタマイズが最大半額になるほか、34周年記念モデルの販売、PCパーツ・周辺機器の週替わりセール、中古PC・PCパーツの週替わり周年価格などを用意している。
さらに期間中、合計1,000円以上の購入とエントリーで、抽選1,000名にドスパラポイントを還元。1等は10名に購入金額全額相当分を最大10万ポイント、2等は30名に購入金額全額相当分を最大1万ポイント、3等は960名に1,000ポイントを還元する。
おすすめPCをピックアップ
GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700/LEDファン標準搭載モデル
基本構成販売価格:301,080円
Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載するゲーミングPC。16GB DDR5メモリと1TB Gen4 SSDを備え、基本構成販売価格は301,080円。
周年祭では、32GBメモリへの変更、2TB HDDの追加、水冷式CPUファンへの変更、Wi-Fi＆Bluetoothの追加をそれぞれ半額で利用できる。今回の「指定カスタマイズ最大半額」を活用しやすいモデルだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第58回
トピックス明日終了！ メモリ32GB化やSSD追加が半額、ドスパラ「カスタマイズ半額祭」
-
第57回
トピックスRTX 5080搭載で49万9980円！ ＋50円でRyzen 7 9850X3Dにできるドスパラ「GALLERIA」
-
第56回
トピックスRTX 5060 Ti＋Ryzen 5搭載で21万9980円！ ドスパラ「GALLERIA」は5種類のカスタマイズが半額
-
第55回
トピックス32GBメモリ化などがお得！ ドスパラ、GALLERIAノートの指定カスタマイズを最大1万5300円サポート
-
第54回
トピックスRyzen 7 7700＋RTX 5070で25万9980円！ ドスパラの「台数限定おすすめモデル」
-
第53回
トピックス水冷CPUクーラーへの変更も半額に！ ドスパラ「カスタマイズ半額祭」、メモリ32GB化など5種類がお得
-
第52回
トピックスたった＋50円でRyzen 7 9850X3Dに！ ドスパラで9月25日までCPUアップグレードがお得
-
第52回
sponsored配信や編集もこなす万能型ゲーミングPCが欲しいなら「GALLERIA XDC7A-R57-GD Intel Core Ultra 7 270K Plus搭載 メモリ16GBモデル」をカスタマイズ半額祭で超強化すべし
-
第51回
トピックス13万4980円でDVDドライブまで搭載！ Core Ultra 5＋メモリ16GBのドスパラ「台数限定モデル」
-
第50回
トピックスRadeon RX 9060 XT 16GB搭載で19万2980円！ さらにメモリ32GB化も半額
- この連載の一覧へ