BTOパソコンの指定カスタマイズが最大半額！ ドスパラ34周年祭、最大全額ポイント還元も

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対象PCの指定カスタマイズが最大半額

ドスパラでは現在、「ドスパラ周年祭」を開催中。対象PCの指定カスタマイズが最大半額になるほか、34周年記念モデルの販売、PCパーツ・周辺機器の週替わりセール、中古PC・PCパーツの週替わり周年価格などを用意している。

さらに期間中、合計1,000円以上の購入とエントリーで、抽選1,000名にドスパラポイントを還元。1等は10名に購入金額全額相当分を最大10万ポイント、2等は30名に購入金額全額相当分を最大1万ポイント、3等は960名に1,000ポイントを還元する。

おすすめPCをピックアップ

GALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700/LEDファン標準搭載モデル

基本構成販売価格:301,080円

Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載するゲーミングPC。16GB DDR5メモリと1TB Gen4 SSDを備え、基本構成販売価格は301,080円。

周年祭では、32GBメモリへの変更、2TB HDDの追加、水冷式CPUファンへの変更、Wi-Fi＆Bluetoothの追加をそれぞれ半額で利用できる。今回の「指定カスタマイズ最大半額」を活用しやすいモデルだ。