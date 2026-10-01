これだけそろって21万1740円！ RTX 5060搭載PC＋モニター＋Logicool周辺機器のスターターセット

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

PC本体と周辺機器をまとめたスターターセット

ドスパラでは、PC本体とモニター、マウスやキーボードなどをまとめた「パソコン スターターセット」を販売中。同じ組み合わせを個別に購入するよりお得にそろえられるほか、必要な機器の買い忘れを防げるのも特徴だ。

端子やリフレッシュレートなど、PCと周辺機器の相性を一つずつ確認する手間も省ける。モニターを除く周辺機器はLogicool製で統一しており、設定をひとつのアプリで済ませられるほか、デスクまわりの見た目もそろえやすい。

ラインアップは「ゲーミングPCスターターセット」「コスパ重視スターターセット」「ホワイトカラーセット」「一般・ご家庭向けPC」の4種類を用意している。

おすすめPCを紹介

THIRDWAVE AD-R7X56A-01B Ryzen7 5700X搭載 Logicoolスターターセット

販売価格：21万1740円

Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 8GBを搭載し、16GB DDR4メモリと500GB Gen4 SSDを備えるモデル。23.8型のViewSonic製モニターに加え、Logicool製のマウス「G203」、マウスパッド「G240f」、キーボード「G213」、ヘッドセット「G431」がセットになっている。