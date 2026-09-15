Ryzen 7 7700＋RTX 5070で25万9980円！ ドスパラの「台数限定おすすめモデル」

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期間限定のおすすめモデルをピックアップ

ドスパラでは現在、「シルバーウィーク 台数限定モデル」を販売中。GALLERIAのゲーミングデスクトップPCから、期間限定のおすすめモデルをピックアップしている。対象モデルは予告なく終了・変更する場合がある。

GALLERIA XPR7M-R57 Ryzen 7 7700搭載 シルバーウィーク 台数限定モデル

GALLERIA XPR7M-R57-WL Ryzen 7 7700搭載 シルバーウィーク 台数限定モデル

基本構成販売価格:259,980円

Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載するゲーミングPC。OSはWindows 11 Homeを採用し、筐体色はホワイト×ライトグレイ。いずれも翌日出荷に対応している。