漆黒の約900gモバイル「VAIO SX12」が4万5000円引き！ 持ち歩く仕事PCを狙うなら注目

約899gのプレミアムモバイル「VAIO SX12」が4万5000円引き

外出先へ持ち歩くノートPCなら、性能はもちろん「軽さ」にもこだわりたい。そんな人に注目してほしいのが、VAIOの12.5型モバイルノートPC「VAIO SX12 | ALL BLACK EDITION」だ。

VAIOストアでは現在、「オータムキャンペーン2026」を開催中。通常29万1500円からのVAIO SX12 | ALL BLACK EDITIONが、キャンペーン価格24万6500円から購入できる。通常価格から4万5000円引きだ。キャンペーン期間は11月17日9時59分までとなっている。

さらに、VAIOストアで新規会員登録すると入手できる最大2万5000円引きクーポンコードも併用可能。購入を考えていた人にとっては見逃せないタイミングだ。

約899g～のコンパクトボディに12.5型フルHD液晶

VAIO SX12の大きな魅力は、なんといってもモバイル性能の高さだ。最軽量構成時の本体重量は約899g。A4用紙より小さなボディに、解像度1920×1080ドットの12.5型ワイドディスプレーを搭載している。

小型ノートPCで気になりがちなキーボードについても、キーピッチ約19mmのフルサイズキーボードを採用。キーストロークは約1.5mmを確保しており、コンパクトさを優先してタイピングしづらくなることを避けた設計となっている。

バッテリー駆動時間は最大約9.5時間／28.5時間（動画再生時／アイドル時、JEITA測定法3.0）。USB Type-Aを左右に1基ずつ備えるほか、Thunderbolt 4やUSB4に対応するUSB Type-Cを2基、HDMI、有線LAN端子まで搭載する。外出先では軽量PCとして使い、オフィスや自宅ではディスプレーや周辺機器につなぐ、といった使い方もしやすい。

ロゴからキーボードまで黒に染めた「ALL BLACK EDITION」

今回紹介するALL BLACK EDITIONは、その名の通りボディ全体をブラックで統一し、天面のVAIOロゴにも光沢ブラックを採用。ヒンジ部のオーナメントもガンメタリックとし、落ち着いたデザインにまとめている。

さらに、黒いキーキャップに黒い文字を刻印した「隠し刻印キーボード」も選択可能。バックライトを点灯すると刻印がうっすら浮かび上がるという、見た目にこだわった仕様だ。ブラックのフラットアルミパームレストや専用壁紙、専用パッケージまで含め、ALL BLACK EDITIONならではの世界観で統一されている。

プロセッサーには10コア／12スレッドのインテル Core 7 150Uを搭載し、メモリーは16GBまたは32GB、SSDは256GB／512GB／1TBから選択できる。顔認証と指紋認証、AIノイズキャンセリング機能など、仕事で便利な機能もしっかり備えている。

毎日のようにPCを持ち歩くなら、数百gの重量差でも積み重なると大きい。その点、約899g～という軽さを実現しつつ、フルサイズキーボードや豊富なインターフェースまで備えたVAIO SX12は魅力的だ。さらにALL BLACK EDITIONなら、仕事道具としての実用性だけでなく、所有感も満たしてくれる。

オータムキャンペーン2026は11月17日9時59分まで。通常価格から4万5000円引きとなるため、軽量かつ上質なモバイルノートPCを探しているならチェックしておきたい。