VAIO価格改定前の大セール開催中！ 「VAIOストア祭り」は対象モデルが10％オフ

9/18まで対象モデルが10％オフ

現在、VAIOは「VAIOストア祭り」を開催中。期間中は対象モデルが10％オフになる。期間は2026年9月18日(金)9時59分まで。

すでにVAIOは価格改定を発表しているため、気になるモデルはこのタイミングでの購入がオススメだ。なお、VAIOストアの新規会員登録で発行される最大2万5000円値引きクーポンコードも併用可能。

対象モデルは、VAIO SX12（VJS1278）、VAIO SX14（VJS1478）、VAIO S13（VJS1368）、VAIO F14（VJF1428）、VAIO F16（VJF1628）。

※ディズニーモデル、トイ・ストーリーモデルは対象外。

キャンペーン対象モデル

■VAIO S13（VJS1368）……17万8200円～

■VAIO S13（VJS1368）WAN搭載……27万2250円～

■VAIO S13（VJS1368）……24万2550円～

■VAIO F14（VJF1428）……13万8600円～

■VAIO F14（VJF1428）Core 5搭載……19万8000円～

■VAIO F16（VJF1628）……14万3550円～

■VAIO F16（VJF1628）Core 7搭載……29万4250円～

■VAIO SX14（VJS1478）……22万7700円～

■VAIO SX14（VJS1478）ALL BLACK EDITION……27万7400円～

■VAIO SX14（VJS1478）Core 7搭載……30万1950円～

■VAIO SX12（VJS1278）……22万7700円～

■VAIO SX12（VJS1278）ALL BLACK EDITION……25万7400円～

■VAIO SX12（VJS1278）Core 7搭載……30万1950円～

※すべて10％オフ後の価格。

狙っているモデルがあるなら今がチャンス！

今回のキャンペーンはVAIO SX14-Rを除いた多くのモデルが値引き対象となっているため、気になるモデルがある場合はこの期間中に購入するのが吉！

たとえば「VAIO SX14（VJS1478）」はアスペクト比16:10の14型液晶を搭載したモデル。カスタマイズ次第で4Kやタッチディスプレーに変更できる。「モバイル前提だが、持て余さない程度の大画面が欲しい」という人にはオススメだ。