折り紙みたいに変形する新登場「VAIO T」本体がVAIOストアで3万3000円オフ

2026年12月1日(火)9時59分まで新製品「VAIO T」がお買い得！

VAIOストアでは2026年9月18日(金)10時から12月1日(火)9時59分まで、新製品の「VAIO T」発売記念キャンペーンを開催中。VAIO T本体が3万3000円オフになる。

マルチフリップ機構が特徴のモバイルノートPC

新発売の「VAIO T」は、VAIOシリーズ久々のフリップタイプPC。およそ10年前に発売したVAIO Z以来となるマルチフリップ機構を備えた一台だ。

画面側とキーボード側をつなぐヒンジを軸にしてタブレット形状にするのではなく、天板が折れる機構を設けることで、まるで折り紙をたたむように“クラムシェル”から“タブレット”に変形。さらに、クラムシェル形状のまま画面のみを外側に向ける“ビューモード”まで備えている。

サイズは約幅312.0×奥行224.6×高さ14.6～19.6mm、重量は約1.253～1.368kg。複雑な変形をこなすとは思えないほど薄型軽量に仕上がっており、13.3型ノートPCとしてのモバイル性も損なわれていない。

画面はWQXGA（2560×1600）解像度のタッチパネル。縦方向を重視するビジネスノートならではの16：10が社会人にはうれしいところ。基本性能はカスタマイズ可能で“CPU＋メモリー”と“ストレージ”を適宜選択するかたちとなる。勝色特別仕様では、Core Ultra X7-358H＋メモリー64GB＋SSD 2TBの高スペックが選べる。

キーボードは日本語配列と英語配列のほか、かな文字の有無、そして無刻印を選択可能。Windows Hello顔認証対応のAIビジョンセンサー搭載9.2MPカメラを標準搭載する。

インターフェースはHDMI、Power DeliveryとDisplayPort 1.4およびThunderbolt 4の機能をサポートしたUSB Type-C×2、USB Type-A×2、ヘッドセット対応のステレオミニ端子、1000BASE-TのLANポート。また、Wi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応する。

個性あふれる変形モバイルPC

「VAIO T」はマルチフリップ機構という個性を与えられたモバイルノートPC。「VAIO SX14-R」とはまたひと味違うプレミアムな一台だ。ちょうどVAIOストアでは2026年9月18日(金)10時から12月1日(火)9時59分まで、「VAIO T」の発売記念キャンペーンで本体が3万3000円オフ中。この機会を逃す手はないだろう。