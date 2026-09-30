VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第17回
2026年9月18日(金)10時から12月1日(火)9時59分までVAIOストアにて
折り紙みたいに変形する新登場「VAIO T」本体がVAIOストアで3万3000円オフ
2026年09月30日 18時00分更新
2026年12月1日(火)9時59分まで新製品「VAIO T」がお買い得！
VAIOストアでは2026年9月18日(金)10時から12月1日(火)9時59分まで、新製品の「VAIO T」発売記念キャンペーンを開催中。VAIO T本体が3万3000円オフになる。
マルチフリップ機構が特徴のモバイルノートPC
新発売の「VAIO T」は、VAIOシリーズ久々のフリップタイプPC。およそ10年前に発売したVAIO Z以来となるマルチフリップ機構を備えた一台だ。
画面側とキーボード側をつなぐヒンジを軸にしてタブレット形状にするのではなく、天板が折れる機構を設けることで、まるで折り紙をたたむように“クラムシェル”から“タブレット”に変形。さらに、クラムシェル形状のまま画面のみを外側に向ける“ビューモード”まで備えている。
サイズは約幅312.0×奥行224.6×高さ14.6～19.6mm、重量は約1.253～1.368kg。複雑な変形をこなすとは思えないほど薄型軽量に仕上がっており、13.3型ノートPCとしてのモバイル性も損なわれていない。
画面はWQXGA（2560×1600）解像度のタッチパネル。縦方向を重視するビジネスノートならではの16：10が社会人にはうれしいところ。基本性能はカスタマイズ可能で“CPU＋メモリー”と“ストレージ”を適宜選択するかたちとなる。勝色特別仕様では、Core Ultra X7-358H＋メモリー64GB＋SSD 2TBの高スペックが選べる。
キーボードは日本語配列と英語配列のほか、かな文字の有無、そして無刻印を選択可能。Windows Hello顔認証対応のAIビジョンセンサー搭載9.2MPカメラを標準搭載する。
インターフェースはHDMI、Power DeliveryとDisplayPort 1.4およびThunderbolt 4の機能をサポートしたUSB Type-C×2、USB Type-A×2、ヘッドセット対応のステレオミニ端子、1000BASE-TのLANポート。また、Wi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応する。
個性あふれる変形モバイルPC
「VAIO T」はマルチフリップ機構という個性を与えられたモバイルノートPC。「VAIO SX14-R」とはまたひと味違うプレミアムな一台だ。ちょうどVAIOストアでは2026年9月18日(金)10時から12月1日(火)9時59分まで、「VAIO T」の発売記念キャンペーンで本体が3万3000円オフ中。この機会を逃す手はないだろう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第16回
トピックス「VAIO T」に勝色特別仕様！ 最上位Core Ultra X7が選べて発売記念3万3000円引き
-
第15回
トピックス新型「VAIO T」が発売記念3万3000円引き！ Core Ultra搭載、1台3役のCopilot+ PC
-
第14回
トピックス値上げ確定のVAIOは今が買い時！ オススメは使用目的に沿ってカスタマイズできる「VAIO F14」だ
-
第13回
トピックス12.5型ボディに高機能を目一杯詰め込んだコンパクトモバイル「VAIO SX12」が9/18まで特価
-
第12回
トピックスこれを逃すと値上げが待っている！ 対象モデル10％オフの「VAIOストア祭り」終了まであと1週間
-
第11回
トピックス値上げ前に急げ！「VAIOストア祭り2026」で約1kgのVAIO S13が10％オフ、17万8200円から
-
第11回
トピックス対象VAIOが10％オフ＋新規登録で最大2万5000円引き！「VAIOストア祭り2026」9月18日まで
-
第10回
トピックス約1kgのVAIOが17万円台！ 16:10画面で仕事がはかどる「VAIO S13」が10％オフ
-
第9回
トピックスVAIO価格改定前の大セール開催中！ 「VAIOストア祭り」は対象モデルが10％オフ
-
第8回
トピックス【期間限定】高性能とモバイルを両立したビジネスノートPCが欲しいなら「VAIO SX14-R」の一律3万3000円オフに注目
- この連載の一覧へ